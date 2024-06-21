Газовики напоминают: техобслуживание газового оборудования могут выполнять только газораспределительные организации

С 2024 года техническое обслуживание внутридомовго/внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) проводится по новым правилам.

Исключительное право на оказание услуг по техобслуживанию законодательно возложено на газораспределительные организации (ГРО). Одной из таких организаций в Новосибирской области является ООО «Газпром газораспределение Томск».

Жители газифицированных квартир и домовладений должны заключить договор на техобслуживание с той ГРО, которая осуществляет транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с внутренним газопроводом.

«Газпром газораспределение Томск» рекомендует проверить свои договоры и привести их в соответствие с требованиями закона.

У вас индивидуальный дом

Договоры о ТО ВДГО, заключенные собственниками индивидуальных жилых домов до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Пролонгация таких договоров не предусмотрена. По окончании срока действия договоров необходимо заключить новый договор с ГРО.

У вас квартира

Для жителей многоквартирных домов законодательством установлено обязательное перезаключение договоров на ТО ВКГО. Сделать это нужно прямо сейчас.

По новым правилам техобслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме и техобслуживание внутриквартирного оборудования в этом же доме теперь осуществляются одной организацией. Все собственники квартир должны перезаключить договоры о ТО ВКГО с газораспределительной организацией, обслуживающий дом.

Как действовать

Для заключения договора с «Газпром газораспределение Томск» достаточно обращения одного из собственников в Клиентский центр или районный производственный участок. При себе необходимо иметь паспорт, правоустанавливающие документы на квартиру, паспорта на газовое оборудование.

Можно подать онлайн-заявку через сайт компании, после подготовки договора – приехать для его подписания.

Существует также возможность подписать договор электронной подписью через портал Госуслуг. Инструкция как это сделать.

Штрафы

Техническое обслуживание – одна из самых эффективных мер по предупреждению несчастных случаев с газом. Планово проводится не реже 1 раза в год.

За нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования предусмотрены штрафы.

Штраф за недопуск специалистов для проверки газового оборудования и обслуживания дымовых и вентиляционных каналов:

– для физлиц – 5–10 тысяч рублей;

– для должностных лиц – 100 тысяч рублей;

– для юридических лиц – 500 тысяч рублей.

Штраф за уклонение от заключения договора о ТО газового оборудования, а также непредоставление информации о смене оборудования – 5-10 тысяч рублей.

Уважаемые потребители газа! Обращаем внимание: договоры на техобслуживание с организацией, не являющейся ГРО, будут считаться недействительными! Если вы сомневаетесь, с какой организацией вам нужно заключить договор, уточните в управляющей компании, ГРО или у поставщика газа.

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