НОВИКОМ улучшает условия по вкладам

Дочерний банк Госкорпорации Ростех повысил ставки по рублевым вкладам. Теперь доходность по накопительным продуктам НОВИКОМа достигает 17%.

В НОВИКОМе действует несколько линеек вкладов: «Комфорт», «Рост» и «Капитал». «Комфорт» – линейка пополняемых вкладов с возможностью снятия средств. «Рост» подразумевает растущую процентную ставку и ежемесячные выплаты дохода. Непополняемый вклад «Капитал» рассчитан на высокий процент и выплату дохода в конце срока. У каждой линейки есть вариант Premium, который предполагает размещение суммы от 3,5 млн рублей.

Изменения коснулись практически всех накопительных линеек банка, ставка выросла в среднем на 2%. Доходность по вкладу «Капитал» теперь достигает 16,6% годовых. Премиальный вариант «Капитала» принесет выгоду до 17%. Доходность вкладов «Рост» и «Premium Рост» теперь составляет от 12% до 14,6% в зависимости от суммы и срока размещения. Вклад «Premium Комфорт» принесет до 14% выгоды при размещении на 367 дней.

«НОВИКОМ постоянно анализирует ситуацию на рынке и формирует предложение для своих розничных клиентов – сотрудников предприятий Ростеха – на основе лучших условий. Поэтому мы приняли решение о повышении доходности по всем накопительным вкладам банка. В целом, мы видим интерес вкладчиков к различным накопительным продуктам НОВИКОМа. К примеру, значительный рост спроса демонстрирует наш флагманский сберегательный продукт – вклад-флоатер «Рантье» с возможностью пополнения и доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки ЦБ РФ. Он позволяет получить высокий доход, несмотря на колебания конъюнктуры рынка», — рассказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». ИНН 7706196340. erid:LjN8K6Qeh