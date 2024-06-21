Вице-премьер Кубы назвал открытие представительства НОВИКОМа в Гаване фундаментальным шагом

Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас считает открытие представительства банка НОВИКОМ в Гаване фундаментальным шагом. Об этом он заявил журналистам по окончании церемонии открытия офиса. Его цитирует ТАСС.

«Открытие представительства банка НОВИКОМ в Гаване является фундаментальным и решающим шагом, — сказал Кабрисас. – Не может быть торговли и инвестиций, если нет активного участия банковской системы».

Он отметил, что открытие представительства банка «важно как для РФ, так и для Кубы, которая 65 лет находится в условиях экономической блокады».

«Открытие представительства банка здесь — это очень важный шаг, который станет сигналом для укрепления торговых связей между Россией и Кубой», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, что НОВИКОМ, дочерний банк Ростеха, стал первым российским банком, который открыл свое представительство на Кубе. Его деятельность направлена на финансовую поддержку продвижения российских предприятий промышленности в республику.

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