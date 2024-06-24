Уход за домашними любимцами с магазином ЗооСАТ стал ещё проще

Интернет-магазин ЗооСАТ – все для здоровья ваших питомцев!

Ассортимент магазина насчитывает более 7800 товаров в категориях:

Антигельминтики, средства для защиты от блох и клещей, витамины и другие ветпрепараты;

Корма и лакомства;

Наполнители;

Амуниция, груминг, игрушки и другие зоотовары.

Товары для птиц и грызунов.

Препараты для сельскохозяйственных животных.

Менеджеры магазина имеют ветеринарное образование, поэтому смогут помочь вам с выбором.

Каждую неделю в магазине проходят акции: до -25% на товар недели. При заказе от 5000 рублей на сайте вы автоматически получаете скидку 10% на весь заказ.

По Новосибирску и Красноярску действует бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей. В города Томск, Омск, Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Тюмень, Абакан действует бесплатная доставка от 5000 рублей. В другие регионы осуществляется бесплатная доставка в пункты выдачи СДЭК при заказе от 5000 рублей весом до 5 кг.

В магазине разработана специальная программа для заводчиков и питомников.

ЗооСАТ дарит скидку 10% по промокоду «TUALET» на наполнители для кошачьего лотка! При заказе от 5000 рублей вы получите дополнительную скидку 10%.

Наполнитель – важнейший элемент в уходе за питомцем. Он помогает поддерживать чистоту и свежесть в доме с животным. В нашем магазине вы найдете все виды наполнителей: бамбуковые, бентонитовые, бумажные, древесные, кукурузные, силикагелевые, соевые.

Промокод действует до 7.07 включительно.

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Реклама. ООО «Зоосат». ИНН 5410773243. Erid: LjN8KBMF4