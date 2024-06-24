Urban-peaks: жилой комплекс с уникальным Соседским центром

В нашем технологичном и прогрессивном мире стало не хватать простого человеческого общения. По данным исследователей, почти 40% россиян испытывают сложности с коммуникациями и дефицит живого обмена эмоциями. Крупные девелоперы, специализирующиеся на строительстве жилых домов, пытаются решить эту проблему, создавая отдельные пространства для коммуникаций на первых этажах зданий или в подземных пространствах.

Группа компаний «Первый Строительный фонд» пошла дальше в этом вопросе и разработала совместно с архитектурным бюро «АТТА-Group» жилой комплекс с отдельно стоящим многофункциональным Соседским центром.

Напомним, что проект 25 апреля в Москве получил сразу две престижные награды на профессиональном конкурсе изыскателей и проектировщиков – НОПРИЗ, как «Лучший проект объектов благоустройства и создания комфортной городской среды, генерального плана городского округа» и «Лучший проект многоквартирных и односемейных жилых зданий». Место под будущий комплекс было определено ещё на стадии разработки концепции: три 31-этажных высотных здания появятся в районе проезда Энергетиков в Ленинском районе г. Новосибирска. А вот название – «Urban-peaks» у ЖК появилось совсем недавно, и оно как нельзя точно отображает новую высоту в городском строительстве, где на первый план выходит идея объединения людей по интересам.

Что же представляет собой ЖК «Urban-peaks» с Соседским центром? Это первый проект в городе, предусматривающий строительство полноценного большого здания, в котором соседи – жители комплекса смогут собираться, общаться, проводить праздники, заниматься творчеством и даже работать.

Что важно понимать: речь идëт не о каком-то клубе активистов, а о многофункциональной площадке, открытой для всех. Поэтому застройщик «Первый Строителтный Фонд» намерен подобрать пул арендаторов, чтобы жители по-максимуму могли получать все интересующие их услуги в одном месте: поработать, провести время с семьей, поесть или заняться спортом.

Функциональное наполнение здания будет определять застройщик, являющийся и арендодателем, но с учётом пожеланий жителей комплекса. Архитекторы предусмотрели возможность для реализации многих потребностей. На первом этаже будущего Соседского центра можно, например, организовать детский клуб, тренажерный зал или спортивный зал для групповых занятий. Это позволит активно проводить свой досуг, пожалуй, всем возрастным группам.

На втором этаже может разместиться коворкинг-центр: площадь позволяет не только оборудовать рабочую зону, но и сделать свою кухню и комнату для переговоров. Для тех, кто часто пользуется услугами коворкинга, это решение – настоящая находка, ведь не нужно выезжать в город, а значит, терять время в пробках.

Кроме спортивных активностей, в Соседском центре можно организовать и пространство для лекций и мастер-классов. Учли и насущные потребностижильцов, выделивтерриторию под семейное кафе. Кстати, проектом предусмотрено несколько летних террас для организации питания, в том числе и наэксплуатируемой крыше центра, с которой открывается живописный вид на весь микрорайон.

Архитекторы продумали и придомовую территорию комплекса, которая так же, как и Соседский центр, создаёт условия для общения и взаимодействия жителей. В «Urban-peaks» таким местом станет центральная площадь – будущий эпицентр новостей, детских игр и народных гуляний. Жильцы «Urban-peaks» смогут отпраздновать здесь День знаний, нарядить новогоднюю ёлку, встретить Масленицу и провести любой праздник совместно с соседями и гостями.

К слову, наблюдать задействиями на площади можно будет не только с террас Соседского центра, но и со ступенчатых площадок для отдыха. Для совместного интересного времяпрепровождения проектом благоустройства комплекса также предусмотрены: центральная прогулочная аллея с обособленными игровыми и спортивными площадками, прогулочные дорожки и даже «городские огороды». Установлено, что жители крупных городов нуждаются в городских общественных огородах не только для выращивания собственных овощей, душистых трав и декоративных растений, но и с цельюобъединения в группы по интересам и улучшения качества своего досуга.

Своим экспертным мнением по проекту ЖК «Urban-peaks» поделился Член союза архитекторов РФ, доцент НГУАДИ им. А.Д.Крячкова, советник РААСН Поповский Игорь Викторович:прежде всего, хотелось бы выделить комплексный подход в благоустройстве. Застройщик начинает формировать не только внутреннее пространство, но и представляет концепцию комплексного развития набережной вдоль протоки. Фактически речь идёт о пешеходном благоустроенном каркасе, который свяжет жилые комплексы, будущую школу и существующие природные объекты.

Второй важный момент — это появление Соседского центра. Не смотря на плотность современной застройки, в новых жилых комплексах часто происходит атомизация жителей. Соседский центр поможет в формировании местного сообщества, возможно даже создаст эффект малой родины.

Достойна отдельного внимания и архитектура комплекса. На мой взгляд, объект обладает собственным характером, ярким авторским замыслом. Его реализация может стать отправной точкой в постепенном улучшении архитектурного качества окружающего района, – подытожил он.

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