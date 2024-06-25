НОВИКОМ представил новый сезонный вклад с доходностью до 18% годовых

Дочерний банк Госкорпорации Ростех представил новый сберегательный продукт для физических лиц – сезонный вклад «Перспектива» с процентной ставкой до 18% годовых. Это самая высокая доходность среди всех накопительных продуктов банка на данный момент.

По условиям вклада, клиент может разместить на нем от 100 000 рублей на 220 дней. Проценты выплачиваются по окончании срока размещения. Банк поощряет открытие вклада дистанционно, предлагая при этом максимальную ставку в размере 18% годовых. При оформлении продукта в офисе НОВИКОМа на сумму до 3,5 млн рублей доходность составит 17,5%, а свыше этой суммы ставка также будет максимальной – 18% годовых.

Пополнение и досрочное частичное снятие денежных средств со вклада «Перспектива» не предусмотрены. Предложением можно воспользоваться до 12 сентября 2024 года.

«Мы видим рост популярности инструментов долгосрочного накопления в России и стремимся предложить нашим клиентам – работникам предприятий контура Ростеха – лучшие условия. Также мы делаем акцент на оформлении банковских продуктов онлайн, что полностью соответствует нашим ценностям, как банка, поддерживающего высокотехнологичные отрасли промышленности», – поделился старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

Ранее банк улучшил условия размещения по вкладам линеек «Комфорт», «Рост» и «Капитал». В среднем ставки по ним выросли на 2%, максимальная составила 17% по вкладу Капитал Premium.

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