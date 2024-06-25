В День города «Ростелеком» покажет новосибирцам «Классику на Дворцовой»

«Ростелеком» совместно с Центром культуры и отдыха «Победа» покажут на большом экране запись питерского шоу «Классика на Дворцовой». Традиционный концерт Северной столицы удивляет насыщенной программой: от вальса Мюзетты из оперы "Богема" до легендарной "Богемской рапсодии".

Провайдер выступил генеральным партнером уникального гала-концерта с участием мировых звезд оперной сцены, хора и оркестра. Музыкальное шоу стало финалом празднования 321-летия Санкт-Петербурга и собрало более 300 тысяч зрителей.

Новосибирцы смогут увидеть видеозапись концерта 28 июня (18:30) и 30 июня (13:00) в «Победе» (ул. Ленина, 7), в рамках праздничных мероприятий ко Дню города. Вход свободный, обязательна регистрация: https://vpobede.ru/shows/palace-square-classics-2024

«Ставший уже традиционным показ шоу “Классика на Дворцовой” гармонично дополнит празднование Дня города в Новосибирске. Культурные мероприятия всегда востребованы у жителей нашего города, и благодаря новым технологиям сибиряки смогут почувствовать атмосферу культурной столицы, увидеть и услышать лучших мировых исполнителей», – рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

На открытой сцене в Петербурге 31 мая выступили звезды мировой оперы тенор Витторио Григоло, сопрано Джулиана Григорян и Пумеза Матшикиза, меццо-сопрано Майя Гоур, бас Матеус Франса,, а также российские оперные певцы: сопрано Юлия Музыченко, тенор Игорь Морозов и баритон Семен Антаков. В сопровождении известного виолончелиста Борислава Струлёва и под руководством дирижера Артёма Абашева оперные вокалисты исполнили шедевры классической музыки.

Традиционным для «Классики» стало участие Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Хореографическое сопровождение музыкального шоу оформили артисты Академического театра балета им. Л. Якобсона, команды танцевально-спортивного клуба «Дуэт» (г. Пермь) и Формэйшн «Вера» (г. Тюмень), а также воспитанницы Московской комплексной школы олимпийского резерва «Север».

«Современные технологии обеспечивают совершенно новый уровень проведения культурно-массовых событий, а, самое главное, делают их доступнее. “Ростелеком” является партнером “Классики на Дворцовой” с 2019 года, и за это время миллионы зрителей смогли посмотреть легендарное шоу с помощью цифры. Мы предлагаем общероссийские прямые трансляции мероприятия на канале “Всё ТВ” в видеосервисе Wink, а также уникальную коллекцию фильмов о концертах прошлых лет», – рассказал директор по работе с массовым сегментом региона "Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Бойкиня.

«У питерского шоу «Классика на Дворцовой» есть поклонники и в нашем регионе, в чем немалую роль сыграли наши традиционные с «Ростелекомом» показы. Этот год не стал исключением – мы вновь открываем двери для поклонников музыки и хореографического искусства. Мы рады, что это событие в самом сердце Новосибирска станет частью праздничных мероприятий к Дню города», – комментирует генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская.

Гала-фестиваль под открытым небом в Петербурге прошел уже в 12-й раз. За все время существования проекта мероприятие посетили почти 3 млн человек и свыше 9 млн зрителей смотрели теле- и видеоверсии концертов.

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