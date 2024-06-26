Безопасность детей в развлекательных центрах: советы экспертов и опыт Новосибирска

В условиях растущей популярности семейных развлекательных центров вопрос обеспечения безопасности детей становится все более актуальным. В этой статье, подготовленной на основе комментариев представителей Минздрава Новосибирской области и мнения руководителя одного из ведущих семейных развлекательных центров Новосибирска, мы рассмотрим основные сложности и меры, направленные на исключение травмирования у детей.

Основные сложности в обеспечении безопасности

Олег Шарга, исполняющий обязанности директора семейного развлекательного центра «Веселый остров», подчеркивает, что безопасность детей является одним из самых важных аспектов работы парка. Несмотря на быстро меняющееся законодательство, руководство центра уделяет особое внимание выполнению существующих нормативов. Шарга отмечает, что регулярное обучение персонала, проверки и техническое обслуживание оборудования являются ключевыми факторами, обеспечивающими высокий уровень безопасности и снижающими риски травмирования детей.

Меры по минимизации травм

На вопрос о том, какие конкретные инструменты используются для исключения травмоопасности, Олег Шарга отметил важность соблюдения нормативов, регулярных проверок и обучения персонала. «Ежемесячные, квартальные и ежегодные проверки оборудования, а также обучение сотрудников – это обязательные меры, которые мы предпринимаем для обеспечения безопасности. Все сотрудники, работающие в развлекательных центрах, проходят обучение (если необходимо) и учат правила пребывания в парке. Это позволяет исключить риски, связанные с неквалифицированным обслуживанием», – подчеркивает он.

Однако особое внимание в вопросе безопасности детей и исключения их травмирования должны проявлять родители. Олег Шарга пояснил, что философия многих развлекательных центров основана на идее семейного отдыха, где родители вместе с детьми участвуют в различных активностях. «Мы стремимся создать условия для семейного отдыха, где семья может вместе наслаждаться временем, проведенным в парке. Это не только способствует укреплению семейных связей, но и позволяет родителям контролировать безопасность своих детей. Любые площадки – я говорю не только про развлекательные центры, – могут привести к травме ребенка. Родители так же, должны предотвращать опасное поведение своих детей, разъяснять им правила взаимоуважения и понимания принципов совместного отдыха», – говорит он.

Как чаще всего травмируются дети

По словам главного врача Городской детской больницы скорой медицинской помощи Новосибирска Ростислава Заблоцкого, травмирование детей именно в летнее время года вырастает волнообразно.

«По нашему опыту, первая волна начинается в конце мая, когда заканчивается учеба в школах. Дети еще не совсем организованы и не уехали с родителями на отдых, что приводит к увеличению обращений в этот период. Затем начинается период экзаменов, летних лагерей, и мы выходим на относительно стабильное плато обращаемости, хотя количество травм в целом увеличивается. Вторая волна начинается в конце августа, когда дети возвращаются с каникул и снова становятся активными на улице, что приводит к росту числа обращений», – комментирует Заблоцкий.

По наблюдениям врачей, летом у детей чаще всего встречаются компрессионные переломы позвонков из-за частых падений, раны и ссадины из-за высокой активности и открытой одежды, а также небольшие переломы конечностей.

«С ранами и ссадинами все понятно, а вот компрессионные переломы требуют особого внимания. Сейчас у нас есть высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно диагностировать такие травмы. Если раньше мы использовали только рентген, то теперь можем делать МРТ, чтобы увидеть структуру позвонка на клеточном уровне. Проблема самого перелома часто незначительная, и он может протекать бессимптомно. Однако если вовремя не обратить внимания, то могут возникнуть серьезные осложнения, такие как нарушение кровоснабжения позвонка, что может привести к необходимости оперативного вмешательства и серьезным последствиям», – добавляет главврач Городской детской больницы скорой медицинской помощи Новосибирска.

О том, что родителям нужно присматривать за детьми во время отдыха, говорят и врачи. По словам Заблоцкого, диагностировать наличие травмы можно даже по поведению ребенка.

«Родители должны установить доверительные отношения с детьми, чтобы те не боялись сообщать о травмах. Важно следить за поведением ребенка и при малейших признаках дискомфорта обращаться к специалистам. Следует также проводить профилактическую работу: использовать защитное оборудование, оборудовать безопасные площадки и объяснять детям правила безопасности. Запретами проблему не решить, нужно подходить к вопросу комплексно и с вниманием», – рассказал Ростислав Заблоцкий.

Памятка: как уберечь ребенка от получения травмы летом

Используйте защитное оборудование

Обязательно надевайте на ребенка защитное снаряжение при катании на велосипеде, самокате, роликах и скейтборде. Шлем, наколенники и налокотники помогут предотвратить серьезные травмы при падениях.

Обеспечьте безопасность игровых площадок

Проверьте, чтобы игровые площадки, на которых играет ваш ребенок, были оборудованы безопасными покрытиями, например резиновыми или песчаными, и не имели острых или поврежденных конструкций.

Научите ребенка правилам безопасности

Объясните ребенку основные правила безопасности: не бегать по скользким поверхностям, избегать игры в опасных местах (вблизи дорог, водоемов), правильно использовать игровое оборудование.

Следите за активностью ребенка

Регулярно наблюдайте за поведением ребенка. Если заметите, что он начинает избегать каких-либо движений или жалуется на боль, то незамедлительно обратитесь к врачу для проверки возможных травм.

Будьте рядом с детьми

Проводите время вместе с детьми на улице, чтобы иметь возможность оперативно предотвратить возможные травмы. Внимательное и активное участие родителей в играх и занятиях ребенка значительно снижает риск травматизма.

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