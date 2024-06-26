Как оформить кредит без залога по программе с господдержкой для МСП

У новосибирских предпринимателей есть возможность оформить беззалоговый кредит до 25 млн рублей при поддержке государства.

Программа реализуется совместно с Банком «Левобережный». Кредиты до 25 млн рублей на срок до 5 лет по индивидуальной ставке можно оформить на инвестиции, пополнение оборотных средств, рефинансирование ссудной задолженности.

«Оформив кредит в нашем банке, можно купить недвижимость, сделать ремонт в офисе, пополнить автопарк, пошить форму для сотрудников — это может быть любое вложение, связанное с инвестицией в собственный бизнес», — объясняет заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Елена Севастьянова.

Если у юрлица или ИП недостаточно залога, Гарантийный фонд Новосибирской области берёт на себя до 50% риска, чтобы предприниматель смог получить финансирование на выгодных условиях. Поручительство до 12,5 млн рублей оформляется в банке в момент получения кредита и является бесплатным. Специально обращаться в фонд не требуется — документы в фонд представляет банк из числа документов, представленных предпринимателем для рассмотрения кредитной заявки.

Поручителями на оставшуюся долю могут выступать учредители, совокупная доля которых в компании не менее 51 %, связанные компании, супруг (-а), а также третьи лица, если они выступают залогодателями.

Помимо льготных условий кредитования можно воспользоваться возможностью отсрочки погашения основного долга до 6 месяцев.

В 2024 году предприниматели и собственники бизнеса России выбрали программы Банка «Левобережный», как «Лучшие банковские программы для МСП». По итогам Всероссийского конкурса, организованного Торгово-промышленной палатой, Банк «Левобережный» занял 1 место.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка, в ОНЛАЙН-офисе или в ближайшем офисе обслуживания. Если у вас остались вопросы — специалисты банка с удовольствием ответят на них по бесплатному номеру 8-800-3333-555.

Кредиты предоставляются ИП и юрлицам, относящимся к субъектам МСП в соответствии с требованиями 209-ФЗ РФ. Макс. сумма кредита — 25 млн ₽. Макс. срок — 60 мес. Ставка 18 % годовых — при наличии кросс-продажи по страхованию участников сделки, 20 % годовых — при отсутствии кросс-продажи по страхованию участников сделки. Комиссия за выдачу кредита 0,7 % от суммы кредита. Кредит или кредитная линия выдаются под поручительство Гарантийного фонда Новосибирской области в размере 50% от суммы кредита. Годовая выручка по заёмщику по данным официальной отчётности за последний отчетный год должна быть не более 2 млрд рублей. Срок ведения бизнеса — не менее 12 мес. Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредитования в одностороннем порядке путём размещения информации на nskbl.ru. Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540 415 4492.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540 415 4492.erid: LjN8KSDga