Около 64 тысяч семей Новосибирской области управляют домом с помощью платформы «Ростелеком Ключ»

Около 64 тысяч семей Новосибирской области пользуются платформой «Ростелеком Ключ». Треть из них управляют умными сервисами для дома с помощью смартфона.

В мобильном приложении сосредоточены все продукты «Ключа», при этом наиболее популярны у жителей региона — «Умный домофон», «Система контроля управления доступом» (СКУД) и «Видеонаблюдение».

Благодаря этим сервисам владельцы квартир всегда знают, кто к ним приходил и что происходит на придомовой территории, могут дистанционно открывать шлагбаум и входные двери, а при необходимости просматривать видеозаписи в архиве. Для гостей или курьеров предусмотрена возможность генерации временного кода, который действует в течение суток.

«“Ростелеком Ключ” решает две основные задачи — безопасность и комфорт. Сложно представить современное жилье без видеонаблюдения или умного домофона, и наличие цифровых решений, как правило, предусматривается уже на этапе проектирования. В Новосибирске нашей платформой пользуются жильцы нескольких десятков новостроек, при этом ее сервисы доступны и владельцам объектов недвижимости вторичного рынка», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

«Платформа “Ключ” — полностью российское решение, которое включено в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. Сервис предполагает хранение информации на территории страны в наших центрах обработки данных», — отметил заместитель директора Новосибирского филиала «Ростелекома»-директор по работе с массовым сегментом Виталий Лапицкий.

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