Современные решения от детской близорукости

Дорогие родители, задумывались ли вы, как современный образ жизни может повлиять на зрение ваших детей? В эпоху цифровых технологий дети проводят всё больше времени перед экранами компьютеров, смартфонов и планшетов, что часто приводит к развитию миопии, или близорукости. В офтальмологических центрах «Глазка» мы понимаем всю серьёзность этой проблемы и предлагаем эффективное решение.

Важность ежегодной офтальмологической диагностики?

Регулярные осмотры у офтальмолога могут выявить ранние признаки проблем со зрением и предотвратить их дальнейшее развитие. Диагностика в «Глазке» включает в себя комплексное обследование, которое проводится опытными специалистами с использованием современного оборудования. Этот процесс занимает всего 45 минут, но может иметь решающее значение для здоровья вашего ребенка.

Инновационные решения для вашего ребенка

В центрах «Глазка» мы применяем комплекс мер направленных на торможение развития близорукости у ребенка и первый шаг — это правильная современная оптика, например, инновационные очковые линзы HOYA MiyoSmartⓇ, специально разработанные для контроля прогрессирующей близорукости у детей. Эти линзы выглядят как обычные, но обладают уникальной технологией D.I.M.S.* (Множество Внедренных Дефокусных Элементов), которая позволяет одновременно корректировать зрение и замедлять прогрессирование миопии.

Как работают линзы HOYA MiyoSmartⓇ:

Центральная зона: Обеспечивает четкость зрения и комфорт в течение всего дня.

Периферийная зона: Создает специальное размытие, которое помогает замедлить удлинение глаза и, соответственно, прогрессирование близорукости.

Исследования показали, что эти линзы эффективно замедляют развитие близорукости в среднем на 60%**, позволяя детям вести активный образ жизни без ограничений. Они изготовлены из ударопрочного материала, что делает их исключительно прочными и устойчивыми к повреждениям, идеально подходящими для энергичных детей.

Преимущества линз:

Эффективно замедляют развитие близорукости.

Высокая адаптация у детей: 91% привыкают за 3 дня, 99% – за неделю**.

Защита от вредного синего света и ультрафиолетового излучения.

Широкий диапазон коррекции от -0.5D до -10.0D.

Ваш шаг к светлому будущему вашего ребенка

Не откладывайте заботу о зрении вашего ребенка на потом. Запишитесь на полную офтальмологическую диагностику в «Глазку» уже сегодня. Наши врачи-офтальмологи готовы предоставить лучшие решения для здоровья и благополучия зрения ваших детей. Помните, что своевременная диагностика и правильная коррекция зрения могут значительно улучшить качество жизни вашего ребенка.

Мы здесь, чтобы помочь вашим детям видеть мир во всей его яркости и четкости. Сделайте первый шаг к здоровому зрению — запишите ребенка на диагностику по телефону (383)383-23-39 или на сайте glazka.ru.

Каждая диоптрия имеет значение, и мы готовы бороться за каждую из них вместе с вами!

* Институт Brien Holden Vision; 2 Шанхайский центр профилактики и лечения заболеваний глаз https://guidelines.brienholdenvision.org, 16.08.1018.

** Lam CSY, Tang WC, Lee RPK, Chun RKM, To CH. Рандомизированное клиническое исследование по контролю миопии — использование миопической линзы для очков с расфокусировкой. 8th International Congress of Behavioral Optometry (ICBO), 26-29 апреля 2018 г. Сидней, Австралия. 8Sankaridurg P1, Tilia D1, Morton M1, Weng R1, Jong M1, Zhu F2. Рекомендации по сдерживанию развития миопии.

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