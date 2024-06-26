ВТБ Лизинг запускает программу скидок на прицепную технику БИТЮГ

ВТБ Лизинг объявляет о запуске специальных условий на финансовую аренду магистральных полуприцепов БИТЮГ в рамках партнерской программы с российским заводом-изготовителем. До 31 августа 2024 года клиентам ВТБ Лизинг доступна любая модель марки со скидкой от производителя в размере 100 000 рублей. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальным ежемесячным платежом и минимальным удорожанием.

Приобрести тентованный полуприцеп БИТЮГ Шайр 4 в рамках акции можно по сниженной цене – за 5 400 000 рублей. В таком случае, если оформить технику в лизинг на три года с авансом 10%, ежемесячный платеж составит 181 019 рублей, а компании на общей системе налогообложения смогут дополнительно сэкономить на налогах 2 352 564 рубля.*

Мощный и надежный полуприцеп Битюг Шайр 4 длиной 16,85 м создан для высококачественной перевозки грузов. Счетное число осей в количестве четырех и прочная конструкция обеспечивают отличные тяговые параметры и равномерное распределение нагрузки, что гарантирует безопасность и удобство в процессе вождения. Конструктивная особенность полуприцепа – расположение ребер жесткости, которое обеспечивает дополнительную надежность при перевозке тяжелых и габаритных грузов. Благодаря защите от коррозии и стойкости к влаге, этот полуприцеп гарантирует долгий срок эксплуатации в различных погодных условиях.

БИТЮГ – современная компания по производству качественной прицепной техники. На собственном заводе в Санкт-Петербурге изготавливаются универсальные тентованные полуприцепы Шайр, многофункциональные бортовые модели Тинкер, вместительные контейнеровозы Першерон, а также мощные зерновозы – бортовые Булон и самосвальные Суффолк. Сам бренд и его модельные линейки названы в честь пород лошадей, отличающихся силой и выносливостью.

Расчеты лизинга готовятся индивидуально для каждого клиента с учетом его задач и потребностей. Подать заявку на лизинг прицепной техники БИТЮГ можно в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании:

8 800 551 19 18.

*Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН.

РЕКЛАМА. АО ВТБ Лизинг. ИНН 7709378229.ОГРН 1037700259244. Erid:LjN8K3fq8