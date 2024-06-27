«Дети перемен» — семейная сага о девяностых с черным юмором выйдет на Wink.ru и START

Полным ходом идут съемки восьмисерийной криминальной драмы «Дети перемен» (18+) — это новый проект режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой («Фишер», «Черная весна»). Как и «Слово пацана. Кровь на асфальте», сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и START. За производство отвечает START при поддержке «НМГ Студии».

Фото со съемок (копирайт — онлайн-кинотеатры Wink.ru и START).

«Дети перемен» — новый оригинальный сериал о противоречивых 90-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей. В центре сюжета криминальной драмы, наполненной иронией и черным юмором, — трое братьев от разных отцов. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе 1995 год, веет запахом быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Сергей Тарамаев и Любовь Львова, режиссеры и авторы сценария:

«Это семейная сага на фоне слома времени, и идея написать сценарий на эту тему у нас была давно. Хотелось рассказать об этом времени через разные слои населения, через людей разных профессий. Здесь много личных историй».

Главных героев в «Детях перемен» играют Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов. В роли Флоры — Виктория Исакова. Также в сериале можно будет увидеть Льва Зулькарнаева («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Кузьму Котрелева («ЮЗЗЗ»), Сергея Гилева («Черная весна», «Содержанки»), Андрея Максимова («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Артема Кошмана («Черная весна»), Софью Лебедеву («Бывшие», «Медиатор»), Александра Яценко («Аритмия», «Фишер», «Я знаю, кто тебя убил»), Тимофея Трибунцева («Страсти по Матвею»), Артема Быстрова («Контейнер»), Анну Снаткину («Два холма»), Дарью Матвееву и других.

Съемки сериала проходят в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире.

Александр Косарим, директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru:

«Нам очень приятно и почетно продолжить сотрудничество с тандемом Сергея Тарамаева и Любови Львовой. В 2023 году они прогремели как авторы триллера “Фишер”, который уверенно входит в топ-3 оригинальных проектов за всю историю Wink.ru. Это был нуарный и стильный сериал, который запомнился и активно обсуждался. Теперь Сергей и Любовь возвращаются в 1990-е, но в другом жанре — криминального драмеди. Тем интереснее посмотреть результат работы тандема, каждый новый проект которого теперь автоматически попадает в категорию самых ожидаемых».

О сериале «Дети перемен» (18+)

Производство: START при поддержке «НМГ Студии» и Wink.ru

Жанр: драма

Серий: 8

Хронометраж: 48 мин.

Режиссеры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова

Генеральные продюсеры START: Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Георгий Шабанов

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Генеральные продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим.

Креативные продюсеры: Ирина Сосновая, Евгений Айвазян

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Авторы сценария: Сергей Тарамаев, Любовь Львова

Оператор-постановщик: Дмитрий Карначик

Художник-постановщик: Тимофей Рябушинский

В ролях: Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Сергей Гилев, Артем Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко, Руслан Братов, Тимофей Трибунцев, Артем Быстров, Анна Снаткина, Любовь Константинова, Александр Матросов, Денис Парамонов, Глеб Шевнин, Дарья Матвеева, Михаил Осташков, Игорь Степашин, Юрий Сисков, Константин Игнатьев, Филипп Дьячков, Мамука Патарава, Алексей Фролов, Дарья Коныжева, Даниил Киселев, София Зонова.

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