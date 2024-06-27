Михаил Федорук: «В Академгородке построят кампус с институтом медицины»

Новосибирск часто называют второй академической столицей России. О прорывных разработках, сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями и новом кампусе рассказывал ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

— В 2023 году Академгородок и наукоград Кольцово стали вторыми в рейтинге наиболее известных россиянам отечественных научных центров, составленном ВЦИОМ и центром «Сколково». Какие значимые направления в новосибирской науке можно отметить сегодня?

— Среди важных направлений, над которыми работают наши ученые, — физика ускорителей. У НГУ с ИЯФ есть несколько совместных проектов. Один из них — разработка медицинской технологии лечения онкологических заболеваний. Это технология бор-нейтронозахватной терапии на основе уникального компактного ускорителя нейтронов, созданного в ИЯФ. НГУ в данном проекте отвечает за доклинические испытания. Ожидается, что в 2025 году технология будет передана в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, где уже будут проводиться клинические испытания на человеке, в которых НГУ и ИЯФ также будут принимать участие.

Кроме того, в Новосибирской области сейчас строится уникальная научная установка класса мегасайенс — Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). НГУ является основной кузницей кадров для него, поскольку университет способен реализовать полный цикл подготовки исследователей из разных областей знаний. В рамках программы «Приоритет 2030» мы реализуем стратегический проект «Радиационные технологии будущего», который предполагает в том числе базовое обучение исследователей по данному направлению. В 2024 году мы запускаем лабораторный практикум по синхротрон-нейтронным исследованиям — все необходимое оборудование уже закуплено. Проект также предполагает создание учебно-научной станции СКИФ-НГУ.

Еще одно направление, которое развивает университет, — искусственный интеллект. В прошлом году мы стали одним из шести вузов-победителей второй волны на получение правительственных грантов для создания исследовательских центров в сфере ИИ. Специализация университета — строительство и городская среда. Наш Центр ИИ разрабатывает технологии умного города, которые будут внедряться в кампусе мирового уровня НГУ, наукограде Кольцово, на объектах Новосибирской области и дальше тиражироваться по всей России.

Среди разработок, которые мы реализуем совместно с нашими индустриальными партнерами, — создание цифровых двойников для управления строительными объектами, организация умных сетей датчиков для мониторинга городской инфраструктуры и экологической обстановки, разработка инструментов высокоточного управления системой здравоохранения, энергосетями и общественным транспортом современного города.

— Взаимодействие науки и вузов с высокотехнологичным бизнесом стало одним из государственных приоритетов. Насколько в НГУ развито такое сотрудничество?

— НГУ изначально создавался как университет, который готовит кадры для науки. Сейчас в НГУ 2800 преподавателей, 80% из них являются сотрудниками институтов СО РАН. Такое взаимодействие позволяет нам так организовать учебный процесс, что студенты с первых курсов проходят практику и начинают работать в научно-исследовательских лабораториях, причем над реальными, а не учебными проектами.

— Как повлияет строительство кампуса НГУ на развитие университета?

— Новый кампус — это расширение наших учебных возможностей. После ввода в эксплуатацию корпуса поточных аудиторий вместимость учебных площадей университета увеличится на 25%. Также в этом корпусе будет многофункциональное пространство, научная библиотека, в которой можно будет разместить 1 млн экземпляров книг. Научная библиотека со станцией самообслуживания будет работать в режиме 24/7.

У нас больше планы по развитию медицинского образования. Одним из объектов второй очереди является здание учебно-научного центра Института медицины. С его созданием у нас появятся дополнительные возможности не только для практик по профилю института, но и по многим направлениям естественных наук, анатомии, биологии, химии.

На базе кампуса НГУ будет развиваться технологическое предпринимательство. В университете работает стартап-студия, мы тесно взаимодействуем с Академпарком. По итогам 2023 года более 40 студенческих команд получили по 1 млн рублей на реализацию проектов. 24 команды стали резидентами бизнес-инкубатора Академпарка.