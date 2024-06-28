Новые модели Exeed уже в Новосибирске

Китайские автомобили уверенно завоевывают рынок. Совсем недавно автосалон Альбион-Моторс представил две новинки от бренда EXEED.

Внедорожник TXL с высокими ходовыми качествами и мощными двигателями: 1,6 литров, 194 лошадиные силы и двухлитровым, 197 лошадиных сил с турбонагнетателем. Коробки передач Getrag 7DCT и 8AT Fuzhen обеспечивают плавное переключение и уверенный разгон. Рычаг переключения автоматической коробки передач для удобства перемещен на рулевую колонку.

Автомобиль представлен в четырех комплектациях: Business, Prestige, Premium и Flagship. Комфорт водителя обеспечивает кресло с 8 электрорегулировками, памятью положений, обогревом, вентиляцией и массажем. Для переднего пассажира – сиденье повышенной комфортности с 6 электрорегулировками.

Эксклюзивный внедорожник EXEED TXL с уникальной гарантией 7 лет или 200 тысяч километров пробега – фирменная особенность бренда, которая делает его лидером на рынке.

Exceed LX – компакт-кроссовер с притягательным дизайном. Внешний вид отличается переменной площадью решетки радиатора с уникальным паттерном. Автомобиль оснащен мощным 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, который работает с передним или полным приводом и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag.

Спортивные передние сиденья с интегрированными подголовниками и обновленный цифровой кластер, объединяющий экраны щитка приборов и медиасистемы, создают комфортную и эргономичную среду, где каждая поездка становится настоящим удовольствием.

Обновленный Exeed LX доступен от 3 570 000 рублей и уже в стандартной комплектации предлагает такие элементы роскоши, как адаптивный круиз-контроль, комплекс систем превентивной безопасности, полный зимний пакет, панорамная крыша и 19-дюймовые диски.

Погрузитесь в мир комфорта, стиля и надежности с Exeed!

EXEED Центр «Альбион-Моторс НСК»,

г. Новосибирск, ул. Станционная, 89,

Тел. +7 (383) 363‒77‒22,

Сайт: https://albion-exeed.ru

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