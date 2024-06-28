Решительный, смелый – знакомьтесь с флагманом марки JAECOO – интелектуальным кроссовером JAECOO J8

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В мае ПРЕМИУМ ПАРК Н торжественно презентовал новую модель бренда – флагман JAECOO J8. Познакомимся с ним поближе!

JAECOO J8 объединяет в себе современные технологии, спокойный, но при этом брутальный дизайн, в котором читается мощь и бескомпромиссная уверенность в своих силах. Выразительный внешний облик флагманского кроссовера подчеркивают стильные 20-дюймовые литые диски из алюминия, светодиодная оптика, фирменная решетка радиатора, внешняя декоративная подсветка и большая панорамная крыша, оборудованная люком.

JAECOO J8 доступны пять цветов окраски на выбор. А также двухцветное оформление кузова. Отделка салона также предполагает вариативность: выбирать предстоит между строгим черным либо уютным коричневым интерьером.

Модель предложена в трех комплектациях: ACTIVE, SUPREME и SUPREME V. Цены начинаются от 3 999 000 рублей*.

Интерьер салона J8 тщательно продуман и безупречно сбалансирован. Элегантные строгие штрихи сочетаются в нём с самыми передовыми технологиями, характерные для внедорожников решения.

Продуманная форма водительского кресла подойдет водителям любого роста и комплекции. Отделка из высококачественной кожи «Наппа», обогрев, вентиляции и массаж – абсолютный комфорт за рулем. Для переднего пассажира продуманное кресло-оттоманка с выдвижным упором для ступней.

В J8 каждая деталь, каждый элемент, каждое решение призваны обеспечить максимальное удобство и абсолютный комфорт, который ожидают от своего автомобиля самые требовательные покупатели.

Новый JAECOO J8 оснащен бензиновым турбомотором рабочим объемом 2,0 л с непосредственным впрыском и турбонадувом. Это налогово – комфортные 249 л.с. и отличные характеристики во всём рабочем диапазоне.

Семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями достойна отдельной похвалы. 7DCT меняет передачи вовремя и почти незаметно. Переключение занимает всего две десятых секунды.

Автомобиль также предлагает безальтернативную полноприводную трансмиссию. Для комплектаций ACTIVE и SUPREME она включает подвеску CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов. Топовое исполнение SUPREME V сохраняет за собой полный набор опций, кроме того, комплектуется инновационной системой полного привода с управлением вектором тяги AWD TORQUE-VECTORING, которая заметно повышает внедорожный потенциал JAECOO J8.

Безусловное преимущество продвинутой системы полного привода TORQUE-VECTORING от той, что устанавливается на версиях Active и Supreme, заключается в том, что в корпусе заднего дифференциала установлена не одна муфта, которая передает крутящий момент на заднюю ось, а две муфты на полуосях, которые перераспределяют крутящий момент на левое и правое колесо независимо друг от друга. В корпусе заднего дифференциала, также, как и в угловые передачи, установлена кулачковая муфта, которая размыкает связь между задним дифференциалом и карданным валом для тех случаев, когда использование полного привода нецелесообразно.

Т.о., карданный вал отключается, что положительно влияет на расход топлива и экологичность. Интеллектуальная система полного привода TORQUE-VECTORING не только позволяет проходить повороты быстрее и безопаснее, но также повышает проходимость JAECOO J8. Например, когда оба колеса передней оси и одно заднее потеряли сцепление с поверхностью, продвинутая система полного привода направит большую часть крутящего момента на заднее колесо, которое имеет наилучшее сцепление.

Стильный и элегантный, он не затеряется в транспортном потоке большого города и везде будет к месту. JAECOO J8 в своей стихии на асфальте, на грунтовых или заснеженных дорогах и даже на бездорожье.

Прочная конструкция кузова, большой набор систем безопасности, мощный тяговитый двигатель и современная трансмиссия, система постоянного полного привода и электронные ассистенты движения по бездорожью – J8 станет надежным и удобным партнером как в ежедневных поездках, так и в захватывающих дальних путешествиях.

Смарт-технологии, которые превратили автомобиль в самый настоящий гаджет – это то, с чем однозначно нужно знакомиться лично!

ПРЕМИУМ ПАРК Н приглашает пройти тест-драйв JAECOO J8 на Петухова,4/2. Доступно сразу 3 маршрута тест-драйва на выбор: трасса, город, внедорожный участок для возможности испытать автомобиль в самых разных условиях эксплуатации.

Записаться можно по телефону: 8 (383) 200-36-00

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*Указана цена с учетом выгоды по программе трейд-ин.

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