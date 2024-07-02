Антон Мор: «Работа на заводе — драйв, а не рутина»

В этом году легендарный новосибирский завод «Экран» отметил 70-летний юбилей. Когда-то здесь выпускали кинескопы для советских телевизоров. В переломные 90-е предприятие потеряло госзаказ: сохранив направление электронно-оптического приборостроения, в цехах развернули производство стеклотары, которое сейчас сосредоточено в стекольных комплексах компании «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга). Как креативный подход влияет на производственные показатели, экологию и кадровую политику, рассказал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор.

— Антон Павлович, классический вопрос руководителю: в чем уникальность вашего предприятия?

— Опираясь на традиции стекольной отрасли, мы меняем ее, предлагая прорывные решения. При этом на заводе поддерживают преемственность поколений: ценно, что коллектив пополняют внуки тех, кто работал на «Экране» еще в советское время. Уважая прошлое, люди верят в будущее «Сибстекла».

Ассоциацией «СтеклоСоюз России» наше предприятие признано одним из лидеров отрасли, входит в топ-5 производителей стеклотары в стране. Выпуск продукции растет ежегодно. В прошлом году с конвейеров сошло 850 млн стеклоизделий. Надеюсь, по итогам 2024 года изготовим миллиард бутылок.

Развивая мощности, мы сокращаем промышленную нагрузку на окружающую среду, считая реализацию экологической программы одним из ключевых приоритетов. Замещаем минеральные компоненты — песок, соду, доломит — отходами стекла. Их доля в составе сырья уже достигает 55–60%. По итогам прошлого года сэкономили 57 тыс. тонн полезных ископаемых, отправив в стекловаренные печи 48 тыс. тонн стеклобоя — почти вдвое больше, чем в 2022-м. Утилизационные возможности позволяют увеличить данный показатель до 200 тыс. тонн, для чего необходимо, чтобы отслужившее свой срок стекло возвращалось в хозяйственный оборот, а перерабатывается оно бессчетное количество раз.

— Вы готовы принимать любые объемы стеклоотходов?

— Да, а также участвовать в организации раздельного сбора ТКО, формировании культуры потребления. В частности, сотрудничаем с сектором HoReCa — забираем стеклотару из кафе, ресторанов, развлекательных центров. Наша задача — сделать так, чтобы стекло не попадало на полигоны. Создание инфраструктуры обращения с отходами является частью соглашений «Сибстекла» с органами исполнительной власти сибирских регионов, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме. К слову, два года назад мы представили на ПМЭФ образцы суперлегкой тары: наши специалисты снизили вес бутылки с 265 до рекордных 235 граммов — наглядный пример того, как «Сибстекло» повышает производительность, потребляя то же количество ресурсов. А для клиентов облегченная стеклянная упаковка более экологична: благодаря ее использованию они снижают углеродный след в цепочке поставок.

— А кто является вашими заказчиками? Какова география продаж?

— В числе партнеров — международные и региональные пивоваренные компании, крупные федеральные игроки сегмента крепких спиртных напитков. Целевой рынок — территория Сибири и Дальнего Востока. Экспортируем стеклотару в Узбекистан, Казахстан, Монголию.

— Кстати, недавно на заводе принимали делегацию участников ВЭД — «Сибстекло» открывает двери для промышленных туристов. С чем связан интерес к этому направлению?

— Мы «упаковали» свой туристический продукт, чтобы оптимальным образом донести смыслы, транслируемые «Сибстеклом», до целевой аудитории. На предприятии уже несколько лет проводят экскурсии для организованных групп экоактивистов, школьников и студентов. В первую очередь, хотим продемонстрировать, как эффективные промышленные компании уменьшают влияние на экологию: показываем все этапы зрелищного процесса изготовления стеклотары, акцентируя на важности утилизации стеклоотходов, сортировки мусора. Тем самым подчеркиваем роль завода в экономике замкнутого цикла.

Кроме того, на промышленных экскурсиях молодежь знакомится с современным производством, узнает о профессиональных траекториях. Надеемся, что выстраивать их они будут на «Сибстекле». Это работа на перспективу, рассчитываем получить отдачу.

— Кадровый вопрос — пожалуй, один из актуальных для предприятий реального сектора. Где находите специалистов и какие условия им предлагаете?

— К сожалению, учебные заведения Новосибирска не осуществляют подготовку по профильным для нас специальностям. Такие учреждения сконцентрированы в европейской части России, где расположено большинство производителей стекла. Стекловаров и операторов стеклоформующих машин мы обучаем по собственным программам. Принимаем даже тех, кто не имеет технического образования. С ними заключают ученические договоры, они осваивают теорию и стажируются в стекольных комплексах, причем в этот период им выдают стипендию — 50 тыс. рублей ежемесячно. На «Сибстекле» введена система наставничества, большое внимание уделяем адаптации новичков. После аттестации учеников зачисляют в штат. Зарплаты зависят от профмастерства. Так, опытные наладчики стеклоформующих машин получают до 170 тыс. рублей — на уровне руководителей подразделений.

Компенсируем сотрудникам транспортные расходы, затраты на питание, оказываем помощь в сложных жизненных ситуациях, отдельным категориям работников оплачиваем аренду жилья. Но главное — мы отдаем должное достижениям заводчан: наши люди чувствуют свою значимость, понимают, что здесь ценят их вклад в общий успех. Даже на линейных позициях задачи у нас нестандартные и их решение требует творческого подхода.

— Вы развеиваете стереотип, что работа на заводе — это рутина.

— На производстве всегда интересно, тем более сегодня, когда речь идет об автоматизации, внедрении инновационных технологий и искусственного интеллекта. Для меня это никогда не станет рутиной, и я точно не скучаю на рабочем месте с девяти до шести. Все проекты, которые мы ведем, имеют положительную динамику, команда на драйве и получает позитивные эмоции от результатов.