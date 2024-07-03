25 августа в Новосибирске пройдёт престижная «Премия ЗОЖ-2024»

В конце августа новосибирский концертный зал имени А.М. Каца примет в своих стенах шестую церемония награждения «Премия ЗОЖ-2024». Рамках проекта будут отмечены самые здоровые достижения и спортивные образы жизни жителей Сибирского федерального округа. Такое точно нельзя пропустить.

На церемонии «Премия ЗОЖ» соберутся самые активные и ведущие здоровый образ жизни. Главные герои Премии поделятся с гостями секретами своей красоты и молодости, а также поведают о том, что именно для них является источником вдохновения для творчества. Гостей ожидает масса сюрпризов. Собравшиеся смогут не только стать первыми, кто узнает имена лауреатов, но и насладиться концертной программой.

На финальной церемонии Премии Вас будут ждать: фотосессия на красной дорожке, церемония награждения, модные ЗОЖ дефиле, выступления известных артистов, дегустация ПП-продукции, розыгрыш призов и ещё множество всего интересного.

Учредитель Премии ЗОЖ – Олеся Поддубная ведёт здоровый образ жизни и занимается спортом, также уделяет большое внимание социальным и благотворительным проектам. Она активно помогает детским домам, приютам для животных и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Сбор заявок на участие в самом здоровом мероприятии этого лета принимаются до 5 июля на сайте проекта.

Реклама. ИП Заливчая Олеся Александровна. ИНН 543151524473. Erid: LjN8KSqgL