Единство в Сети: жители Брусянки создали ВК-сообщество о своем селе

Жители Брусянки Тогучинского района Новосибирской области создали ВК-сообщество о своей деревне, в котором активно общаются и обмениваются полезной информацией. Качественная связь и интернет появились здесь благодаря базовой станции «Ростелекома», построенной по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0».

«Главная цель нашего проекта — создать площадку, с помощью которой фермеры могут реализовывать собственную продукцию, ремесленники показывать результаты своего труда, а читатели публиковать интересные истории из деревенской жизни. Аудитория сообщества активно растет: в Брусянке около 150 жителей, а на наш паблик подписаны уже свыше 2,6 тысячи человек», — отметил уроженец Брусянки, вице-мэр города Новосибирска Максим Останин.

Помимо прочего в сообществе участники обсуждают вопросы развития своей деревни, обмениваются информацией о событиях Тогучинского района и Новосибирской области, собирают исторические документы, делятся фото и видео с сельских праздников.

«Мы живем в красивейшем месте, гордимся нашей малой родиной и с удовольствием читаем новости в ВК-сообществе “Брусянка”. Новые технологии помогают нам быстро получать необходимую информацию, общаться и заниматься самообразованием», — рассказал житель Брусянки Антон Чепурнов.

«Программа устранения цифрового неравенства в первую очередь нацелена на повышение качества жизни в селе. С приходом современных телеком-услуг местному населению становятся доступны те же цифровые возможности, что и в больших городах. В рамках второго этапа проекта мы обеспечили современной связью и интернетом свыше 120 малонаселенных пунктов Новосибирской области», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Напомним, «Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Базовые станции связи строятся в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Перечень сел определяется на основании результатов голосования жителей региона на портале госуслуг.

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