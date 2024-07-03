Гриль-сезон на «Радио Дача»: увлекательный проект с аппетитными призами

На «Радио Дача» в Новосибирске скоро будет запущен проект «Вкус жизни». Победители получат продуктовый набор для пикника от компании «Троекурово»!

Чтобы принять участие, следите за эфиром «Радио Дача 106.7 FM». По будням в 10:35 ведущий будет задавать кулинарные вопросы. Отправляйте свой вариант ответа в WhatsApp по номеру +7 (383) 362-07-80 или на автоответчик 362-07-80. Участник, который первым даст правильный ответ, получит приз!

Проект начнётся 1 июля и продлится до 12 июля включительно.

Возрастное ограничение — 12+.

Партнёр Проекта — компания «Троекурово». Пользы больше, вкус богаче, с Троекурово гриль ярче!

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