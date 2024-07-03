Кинотур Миланы Хаметовой! Новосибирск, встречай 4 июля!

4 июля кинотеатр Формула Кино в ТРЦ «Аура» приглашает на премьерный показ доброй веселой семейной комедии «Не одна дома» и встречу с Миланой Хаметовой, которая исполнила главную роль. Билеты уже в продаже.

Сбор гостей, автограф-сессия с Миланой на первом этаже ТРЦ «Аура» в 18:30

Начало сеанса и представление фильма Миланой в зале кинотеатра в 19:30.

Ученица 5 класса Маша Каметова узнает, что останется на несколько дней дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис.

Однако кто бы мог предположить, что у няни-профессионала есть коварный план? Как только Маша догадывается об этом, она решает с помощью современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду и показать ей, кто в умном доме хозяин.

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