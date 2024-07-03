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общество
На правах рекламы реклама

«Компания «Персона» порадовала жителей Новосибирска вкусными соусами и яркими призами на Дне города»

Фото: ООО «Персона»

В праздничный уикенд сибиряки отмечали День города. Все гости праздника насладились не только фантастической шоу-программой, но и смогли побаловать себя различными вкусностями от компании «Персона».

Компания разыграла множество ценных призов на празднике в Центральном парке. «Персона» выступила партнёром мероприятия и подарила целых пять наборов собственной продукции.

Но одним розыгрышем «Персона» не ограничились и в день 131-летия города презентовали свой новый продукт — майонез «Новосибирский». Этот майонез создан с учетом кулинарных предпочтений жителей города и стал отражением местного гастрономического наследия. Сочетая в себе традиционные рецептуры и современные технологии, "Персона" предлагает уникальный продукт, который, несомненно, станет любимым дополнением к столу каждой семьи.

Фото «Компания «Персона» порадовала жителей Новосибирска вкусными соусами и яркими призами на Дне города» 2

«Надеемся на дальнейшее сотрудничество и множество вкусных открытий от «Персоны» для наших дорогих жителей!», – отмечают в компании.

«Персона» ярко заявила о себе на празднике в честь Дня города и будет делать это и в дальнейшем принося радость и счастье горожанам.

Больше вкусных открытий от «Персоны» жители Новосибирска могут найти здесь.

Реклама. ООО «Персона». ИНН 2204063034 Erid: LjN8K8iSC

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Роман Чугаев
Журналист

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