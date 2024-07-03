Лариса Самойлова: «Агенты по недвижимости работают 24/7»

Для каждого человека важно не просто купить квадратные метры, а обрести свой дом для счастливой и комфортной жизни семьи. Решать жилищные вопросы надёжнее с профессионалами. О принципах работы риелторов мы узнали у генерального директора агентства недвижимости «Вместе», президента Новосибирской ассоциации риелторов Ларисы Самойловой.

– Лариса Геннадьевна, агентство недвижимости «Вместе» работает под новым брендом в Новосибирске почти три года. Но ваша команда в этой сфере уже несколько десятилетий, расскажите, какая сложилась система ценностей? Какими достижениями особенно гордитесь?

–Некоторые сотрудники агентства имеют опыт порядка 30 лет в области недвижимости и в этой команде. Конечно, за это время сформировалась система ценностей, отношений к клиенту и стандарт сопровождения сделок. В нашей истории не было случая, чтобы мы отказали клиенту в решении сложного вопроса. Более того, в наших стандартах проведения сделки присутствует несколько этапов проверки. Несмотря на то, что наша деятельность застрахована и мы выдаём клиентам гарантийный сертификат, за всё время не было ни одного клиента, которому бы пришлось по этому сертификату обратиться.

– Какие принципы лежат в основе работы вашего агентства?

– Это прежде всего доступность информации для клиентов: в любой момент клиент может получить консультацию по вопросам рынка недвижимости и даже смежных областей. Второй момент – это безопасность проведения сделок, система сделок выстроена таким образом, чтобы клиенты не попадали в рисковые ситуации. Третье – клиентоориентированность. То есть лозунг, что агенты по недвижимости работают 24/7, это действительно правда, это касается всех членов нашей команды.

– Каковы ваши стандарты работы, чем они отличаются от методов работы других агентств?

– Дело в том, что члены команды, и я в том числе, долгие годы состояли в Комитете по защите прав потребителей Новосибирской ассоциации риелторов, эта организация разрешала конфликты между агентствами, между клиентами и агентствами. Это была такая лакмусовая бумажка, которая выявляла любые погрешности в работе. И решения, которые принимал комитет, всегда влияли на выработку механизма взаимоотношений с клиентами и формирование стандартов работы. Сегодня многие агентства уходят в более рыночный подход к оформлению сделок. Мы не ограничиваемся тем, что просто предоставляем информацию и сопровождаем, мы действительно несём ответственность. Эта многоступенчатая система у нас сохранена.

– Какие услуги и сервисы вы предлагаете своим клиентам?

– Мы классическое агентство полного цикла. Мы готовы работать в любых сферах, которые предполагает рынок недвижимости. Мы сильны в работе со вторичкой и достаточно сильные позиции имеем среди застройщиков. У нас со всеми застройщиками города заключены прямые договоры. Клиент за покупку новостройки в нашем агентстве не платит комиссию, но мы этим клиентам точно также предоставляем полный комплекс услуг.

­– Как вы работаете над имиджем агентства?

– Имидж агентства, наше честное имя, это не только профессиональные, это наши человеческие принципы, основная работа заключается в ежедневном отношении к клиенту и к своей деятельности. Мы работаем над имиджем, качественно и клиентоориентированно выполняя свою работу.

– Как вы адаптируетесь к изменениям на рынке недвижимости и какие тенденции наблюдаете в настоящее время?

– Многолетний опыт позволяет адаптироваться достаточно спокойно. Здесь самое главное держать руку на пульсе, вовремя узнавать об изменениях и встраивать их в работу, своевременно информировать команду и клиентов о том, что происходит на рынке, об изменениях в законодательстве. В последнее время меняются векторы – с одного рынка на другой – в связи с повышением ключевой ставки, возможно с отменой программ господдержки будет отток в сторону вторички. Сегодня мы наблюдаем достаточно высокий спрос на загородную недвижимость, на апартаменты, но мы универсальное агентство, поэтому смена сегмента рынка на нашу работу не влияет, мы готовы в любой сфере работать в полном объёме.

– Что бы вы пожелали своим партнёрам и клиентам накануне Дня города?

– Я очень люблю наш город, динамику его развития и его темп, менталитет жителей. Желаю Новосибирску, партнёрам, клиентам развития нашего мегаполиса, но развития без потери человеческого фактора. Я очень рада, что наши партнёры-застройщики уделяют много внимания и озеленению, и созданию новых дорог, школ, поликлиник. В этом я вижу созидающую силу и своей профессии, и деятельности своих партнёров.

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