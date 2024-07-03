НОВИКОМ отметил наградой молодую изобретательницу из Концерна «Созвездие»

На церемонии закрытия ХII Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2024» дочерний банк Госкорпорации Ростех наградил изобретательницу биодинамического дезинфицирующего светильника в номинации «Инженерный авангард».

Лауреатом номинации стала Анна Петрова, сотрудница ведущего радиоэлектронного предприятия России АО «Концерн Созвездие». Молодой специалист (в составе авторского коллектива) имеет восемь патентов на новаторскую разработку «Биодинамический светильник с дезинфекцией открытого и закрытого типа».

Данная разработка была отмечена двумя серебряными медалями на Международной выставке изобретений и инноваций им. И.Г. Славянова. Это инновационное энергосберегающее изделие, управлять которым можно с помощью мобильного телефона. Светильники работают в автоматическом режиме, создавая эффект естественного солнечного освещения с функцией дезинфекции ультрафиолетом.

Изобретательница активно принимает участие в научно-практических мероприятиях, является лауреатом премии правительства Воронежской области среди молодых ученых.

«Концерн «Созвездие» с момента своего основания позиционирует себя не только как крупнейшее предприятие военно-промышленного комплекса Российской Федерации, но и как кузница высококвалицированных ученых кадров, равных которым нет в стране. Большое внимание мы неизменно уделяем нашим молодым перспективным ученым, всячески поощряя их инициативы и позволяя им раскрыть свой потенциал для решения практических задач, способствуя развитию инноваций и технологическому прогрессу», — прокомментировал победу сотрудницы генеральный директор управляющей организации АО «Концерн «Созвездие» Сергей Панков.

Грамоту и памятный подарок от дочернего банка Ростеха перспективному инженеру вручила управляющий филиала НОВИКОМа в Туле Анжелика Романюк.

«Поддерживая инициативы и мероприятия СоюзМаш, мы помогаем раскрыть потенциал талантливой молодежи, дать им представление о современных специальностях и высокотехнологичном бизнесе, где они смогут в полной мере реализовать свои профессиональные амбиции. Приоритетная цель российской промышленности сегодня — развиваться в технологическом плане, опираясь на новое поколение новаторов, инженеров и конструкторов. Способствуя их становлению как профессионалов и реализовывая их идеи, страна взращивает инженерную элиту, за которой ее будущее», — подчеркнула Анжелика Романюк.

Банк НОВИКОМ традиционно выступает партнером форума «Инженеры будущего», организуемого Союзом машиностроителей России, Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям» при поддержке Ростеха. Председатель Правления банка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России. В 2022 году в рамках форума НОВИКОМ учредил специальную номинацию «Инженерный авангард», присуждаемую за «верность призванию и стремление к совершенству». Награда вручается участнику форума, который демонстрирует постоянное развитие, непрерывно обучаясь и побеждая на корпоративных чемпионатах.

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