Появление интернета в селах Татарского района способствует развитию культуры и образования

Жители Орловки и Лопатино Татарского района Новосибирской области используют интернет для онлайн-образования и проведения культурных мероприятий. «Ростелеком» построил здесь базовые станции в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0).

«Цифровизация — мощнейший импульс для развития Татарского района. Наличие качественной связи позволяет нам вывести на новый уровень работу образовательных, спортивных и культурных учреждений. Кроме того, появление интернета дает возможность жителям самых удаленных населенных пунктов развиваться самостоятельно, получать онлайн-образование наравне с жителями больших городов», — подчеркнула Юлия Лысенко, первый заместитель главы администрации Татарского муниципального района Новосибирской области.

«Благодаря интернету два месяца назад я дистанционно отучилась в ГИТИС и уже получила сертификат. Это очень поможет мне в дальнейшей работе. Кроме того, я использую Сеть для создания сценариев культурных мероприятий, ищу образцы оформления сцены, музыку и тексты песен», — поделилась Нина Порвина, директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Орловского сельсовета.

В Орловке проживает около 250 человек, в Лопатино — 450. Чтобы добраться до районного центра и обратно, нужно потратить примерно четыре часа, но с приходом цифровых технологий такая необходимость у местного населения возникает все реже.

«С появлением современной связи в Лопатино значительно повысилось качество жизни. Цифровые технологии позволяют нам экономить время — уже не нужно так часто выезжать в город. В любой момент можно зайти на портал госуслуг, подать заявление в детский сад, оформить документы, заплатить госпошлину и налоги», — рассказала Ольга Жигулина, художественный руководитель Лопатинского дома культуры.

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Программа предполагает строительство оптики и базовых станций сотовой связи для обеспечения доступа к современным коммуникациям жителей населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек.

«За три года реализации федерального проекта УЦН 2.0 мы обеспечили голосовой связью и надежным интернетом свыше 120 малонаселенных пунктов Новосибирской области. Кроме того, наша компания строит ИТ-инфраструктуру для жителей сельской местности в рамках региональных проектов и за счет собственных инвестиций», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

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