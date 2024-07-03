«Тайм Парк» на Красном проспекте: преимущество жить в центре

Одно из преимуществ жизни на Красном Проспекте – это экономия времени. Выиграть у пробок лишний час – успеть больше, оставить время для того, что действительно важно.

Одна из модных локаций на Красном Проспекте – район вблизи площади Калинина. Здесь– самые известные в городе зеленые зоны –Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило, парк культуры и отдыха Заельцовский, Дендрологический парк, популярные спортивные и развлекательные центры, вузы. Недвижимость в этом месте востребована: за прошлый год рост стоимости резиденций на Красном проспекте превысил инфляцию и эта ситуация традиционна.

Напротив, «Ройял парка» в пяти минутах от метро «Заельцовская» возводят один из ярких проектов центра – 25-этажный комплекс апартаментов «Тайм Парк».

«Тайм Парк» – многофункциональный объект, это больше, чем просто жилье, комплекс из трех преимуществ. Первое – локация. Второе – набор сервисов: ресепшен-менеджер, лобби, кофейня, магазин, салон красоты – все это будет доступно жителям комплекса на расстоянии вытянутой руки, по кнопке лифта. Третье преимущество – разумная цена, которая делает приобретение апартаментов в комплексе очень выгодной покупкой.

Как сообщает «РБК-Новосибирск», по данным ЦИАН, средняя цена квартир на Красном проспекте – 157 тыс. руб./кв.м. Недвижимость в проектах вблизи площади Калинина, по данным РБК Новосибирск, стоит в среднем 204 тыс. руб./кв.м. Стоимость квадратного метра в «Тайм Парке» от 142 тыс. руб./кв.м, поэтому за ту же сумму можно позволить себе более просторную резиденцию с дополнительными опциями. Например, просторный лот 46 кв.м, удобная для проживания молодой семьи или сдачи в аренду, плюс паркинг и кладовая будут стоить 7,95 млн руб*.

Недвижимость в центре – это верная капитализация стоимости актива, цена объекта здесь традиционно растет выше, чем темпы инфляции. Лоты в «Тайм Парке» удобно сдавать, для этого застройщик – ГК «Расцветай» – заключил договор с гостиничным оператором «Гостиниц.NET». Управляющая компания возьмет на себя ремонт и укомплектование лота, поиск постояльцев, рекламу, уборку, сервис и текущий ремонт. Такие объекты ценятся у туристов выше, чем квартиры в этой локации, они удобнее гостиниц – в каждом номере есть кухонная зона и стиральная машина, что гарантирует удобство и приватность.

«Среди тех, кто приобрел апартаменты в проекте «Тайм Парк» много инвесторов, подтверждают в ГК «Расцветай». – Покупают для сдачи, для последующей перепродажи. Еще один популярный тип инвестиций – квартира для студента. Родители заранее приобретают недвижимость, не выбрасывая впустую средства на аренду квартиры в течение пяти лет, а вкладывая в будущее ребенка».

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7(383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

VK

Телеграм-канал

*Стоимость указана на момент публикации

ООО СЗ «Янтарь». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Реклама. ООО «СЗ «Расцветай на Красном» ИНН 5406655430. Erid:LjN8KWCit