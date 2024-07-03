Ведущую Love Radio отправили работать механиком на завод

Яна Андреева, ведущая Big Love Message на Love Radio Новосибирск, в проекте «Ведущий меняет профессию» пробует себя в разных видах деятельности.

В этот раз Яна стала механиком в компании «Сибирский гурман». Она изучила свои обязанности, правила техники безопасности и приступила к работе под руководством опытных специалистов.

Яне пришлось ремонтировать детали, проверять оборудование на исправность и даже запускать конвейер. Это лишь часть задач, которые стояли перед ней в новой должности. Узнать, как Яна справилась с ними, можно из видеоотчёта в группе Love Radio Новосибирск Вконтакте.

Проект продлится с 1 по 12 июля. Каждый будний день с 16 до 17 часов по будням звони в Big Love Message, отвечай на вопросы и выигрывай сумку-холодильник с вкусными подарками от партнёра проекта!

Телефон студии +7 (383) 367-0-94-2

WhatsApp: +7 (906) 908-0-94-2

Возрастное ограничение 12+

Партнер проекта — компания «Сибирский гурман».

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