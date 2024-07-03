ВТБ Лизинг предлагает полуприцепы Ice Bear со скидкой 400 000 рублей

ВТБ Лизинг объявляет о запуске специальных условий на покупку в лизинг прицепной техники Ice Bear. Клиенты компании могут приобрести шторные полуприцепы TDZ 9401XXY, произведенные в текущем году, с выгодой 400 000 рублей. Скидка предоставляется поставщиком ООО «РТС ТРАК» и действует по 31 августа 2024 года.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальным ежемесячным платежом и минимальным удорожанием. Приобрести полуприцеп Ice Bear TDZ 9401XXY в рамках спецпредложения можно по сниженной цене – за 5 000 000 рублей. В таком случае, если оформить технику в лизинг на три года с авансом 10%, ежемесячный платеж составит 167 609 рублей, а компании на общей системе налогообложения смогут дополнительно сэкономить на налогах 2 178 306 рубля.*

Полуприцепы TDZ 9401XXY от бренда Ice Bear – это надежная техника для грузоперевозок, полностью адаптированная к российским дорожным условиям. Изготавливается из материалов высокого качества и по запатентованным современным технологиям. Конфигурация полуприцепа предполагает три оси, пневматическую подвеску, сцепной шкворень и выносную опору от JOST, пружинный пневматический стояночный тормоз, алюминиевую заднюю дверь с боковой защитой. Грузоподъемность составляет 30 000 кг, гарантия от поставщика – 1 год без ограничения пробега.

ООО «РТС ТРАК» специализируется на продаже, ремонте и обслуживании грузовых автомобилей и спецтехники на грузовых шасси. Собственные сервисные станции, производственные мощности и компетентная команда позволяют компании оказывать услуги своевременно и на стабильно высоком уровне уже на протяжении 20 лет.

Расчеты лизинга готовятся индивидуально для каждого клиента с учетом его задач и потребностей. Подать заявку на лизинг прицепной техники Ice Bear можно в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании: 8 800 551 19 18.

*Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 01.07.2024.

РЕКЛАМА. АО ВТБ Лизинг. ИНН 7709378229.ОГРН 1037700259244. Erid:LjN8KQpnk