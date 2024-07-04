«Дорожное радио» и Ирина Салтыкова поздравили Новосибирск с Днём города

30 июня «Дорожное радио» поздравило жителей Новосибирска с Днём города и устроило грандиозное музыкальное шоу. Праздник для зрителей всех возрастов стартовал в Центральном парке в полдень и продлился до самой ночи!

На брендированную сцену «Дорожного радио» вышли самые яркие коллективы региона. Кроме того, гостей представления ждали познавательные мастер-классы, аквагрим, разнообразные интерактивные площадки, фудкорты, дегустация полюбившегося новосибирцам турецкого десерта — 131-килограммовой баклавы, а также увлекательные конкурсы и подарки от радиостанции — фирменные термокружки и ароматизаторы для автомобилей. Вход на мероприятие был бесплатным!

Кульминацией праздничного концерта стало выступление Ирины Салтыковой, исполнившей большую сольную программу и поздравившей столицу Сибири со 131-летием. Главным хитам звезды «Дорожного радио», в числе которых были «Голубые глазки», «Серые глаза», «Белый шарф», «Сокол ясный», «Бай-бай» и «Солнечный друг» подпевал весь многотысячный танцпол. Также Ирина Салтыкова презентовала Новосибирску свою новую композицию «Беги», зазвучавшую на «Дорожном радио» месяц назад. Артистка активно общалась с публикой и даже пригласила нескольких смельчаков потанцевать на сцену!

Больше подробностей — в эфире «Дорожного радио», на dorognoe.ru и страницах станции в социальных сетях.

Реклама. «Дорожное радио». ИНН 5405340734. erid:LjN8KBnfJ