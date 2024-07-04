Как сэкономить на отпуске в 2024 году: билет в Дубай за 14 000 рублей или тур в Турцию за 43 тысячи

В новом телеграм-канале публикуют горящие туры и авиабилеты с вылетом из Новосибирска.

TravelBoom (18+) — новый телеграм-канал, в котором публикуют горящие туры и авиабилеты с вылетом из Новосибирска. Жители города теперь без труда могут экономить значительные суммы на путешествиях. Например, недавно в канале опубликовали тур в Санкт-Петербург за 24 418 рублей на человека.

Канал оперативно публикует выгодные предложения, благодаря чему можно быть уверенным, что не упустишь ни одну акцию. Например, авиабилеты по специальной цене, которые действуют всего несколько часов, быстро появляются в TravelBoom. Подписчики могут сразу же их купить. Также в телеграм-канале анонсируются закрытые распродажи билетов от авиакомпаний и выгодные промокоды.

Ещё в TravelBoom можно найти попутчика для путешествий. Это удобно, так как стоимость тура на одного человека при двухместном размещении обычно ниже, чем стоимость тура для человека, путешествующего в одиночку.

Кроме выгодных предложений на туры и авиабилеты, TravelBoom также освещает последние новости из мира туризма. Подписчики могут узнавать о новых прямых рейсах из Новосибирска, изменениях в правилах въезда в различные страны, включая требования по ПЦР-тестам, и о текущей ситуации в популярных туристических направлениях.

Ищите TravelBoom по поиску в телеграме или подписывайтесь по ссылке. Успейте поймать выгодный тур для своего отпуска!

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