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Как сэкономить на отпуске в 2024 году: билет в Дубай за 14 000 рублей или тур в Турцию за 43 тысячи

Фото: ООО "СВТ. РЕГИОН54"

В новом телеграм-канале публикуют горящие туры и авиабилеты с вылетом из Новосибирска.

TravelBoom (18+) — новый телеграм-канал, в котором публикуют горящие туры и авиабилеты с вылетом из Новосибирска. Жители города теперь без труда могут экономить значительные суммы на путешествиях. Например, недавно в канале опубликовали тур в Санкт-Петербург за 24 418 рублей на человека.

Фото Как сэкономить на отпуске в 2024 году: билет в Дубай за 14 000 рублей или тур в Турцию за 43 тысячи 2

Канал оперативно публикует выгодные предложения, благодаря чему можно быть уверенным, что не упустишь ни одну акцию. Например, авиабилеты по специальной цене, которые действуют всего несколько часов, быстро появляются в TravelBoom. Подписчики могут сразу же их купить. Также в телеграм-канале анонсируются закрытые распродажи билетов от авиакомпаний и выгодные промокоды.

Фото Как сэкономить на отпуске в 2024 году: билет в Дубай за 14 000 рублей или тур в Турцию за 43 тысячи 3

Ещё в TravelBoom можно найти попутчика для путешествий. Это удобно, так как стоимость тура на одного человека при двухместном размещении обычно ниже, чем стоимость тура для человека, путешествующего в одиночку.

Фото Как сэкономить на отпуске в 2024 году: билет в Дубай за 14 000 рублей или тур в Турцию за 43 тысячи 4

Кроме выгодных предложений на туры и авиабилеты, TravelBoom также освещает последние новости из мира туризма. Подписчики могут узнавать о новых прямых рейсах из Новосибирска, изменениях в правилах въезда в различные страны, включая требования по ПЦР-тестам, и о текущей ситуации в популярных туристических направлениях.

Фото Как сэкономить на отпуске в 2024 году: билет в Дубай за 14 000 рублей или тур в Турцию за 43 тысячи 5

Ищите TravelBoom по поиску в телеграме или подписывайтесь по ссылке. Успейте поймать выгодный тур для своего отпуска!

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Роман Чугаев
Журналист

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