Новосибирские работодатели рассказали, какие специалисты без навыков программирования востребованы в этом году в ИТ-сфере

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос среди новосибирских работодателей из ИТ-компаний и выяснил, какие специалисты без навыков программирования наиболее востребованы в этом году в сфере, а также кого сложнее найти и нанять.

Опрос проводился с 19 июня по 2 июля среди 1910 российских руководителей и начальников отделов в ИТ-компаниях, в том числе и в Новосибирской области.

По данным опроса, специалисты без навыков программирования нужны почти во всех IТ-компаниях (92%). Среди них по востребованности лидируют менеджеры по продукту (30%), маркетологи (30%), менеджеры проектов (29%), UX-дизайнеры (25%), IT-рекрутеры (20%).

Кроме того, IТ-компании нуждаются в следующих нетехнических специалистах: технических писателях (18%), специалистах по связям с общественностью (18%), UX-писателях (12%).

По мнению участников исследования, сложнее всего сегодня найти и нанять менеджеров по продукту (22%), менеджеров проектов (20%), специалистов по связям с общественностью (20%), IТ-рекрутеров (18%), переводчиков (18%).

Как показали данные опроса, в большинстве IT-компаний есть программы повышения квалификации для нетехнических специалистов: собственные программы внутри компании (35%), программы в партнерстве с онлайн-школами (35%), программы в сотрудничестве с вузами (12%).

Кроме того, 61% IТ-компаний готов брать стажеров без навыков программирования и опыта. Из них 93% работодателей готовы оплачивать стажировки.