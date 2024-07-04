Первый в Сибири Бизнес-Фест Сбера прошёл в Новосибирске

3 июля в Новосибирском Экспоцентре открылся Бизнес-Фест. Сбер организовал его для всего предпринимательского сообщества региона, включая сектор МСП, который является важнейшей составляющей экономики Новосибирской области.

Открывая Бизнес-Фест управляющий Новосибирским отделением Сбера Александр Солоп отметил, что фестивальные площадки организованы для неформального общения, обмена опытом и контактами:

«Мы хотим, чтобы участники зарядились бизнес-энергией, увидели и услышали руководителей успешных компаний, пообщались с менторами. Здесь в отличие от классических бизнес-форумов, не заключаются сделки, не подписываются соглашения. Цель Бизнес-Феста именно в том, чтобы предприниматели, те, кто только планирует открыть бизнес, встретились и максимально продуктивно пообщались. Важна коллаборация малого бизнеса. В ходе неформального общения можно изобрести что-то новое, придумать и практически здесь же начать новый проект, договориться о сотрудничестве. Сбер реализует стратегию человекоцентричности. И наша главная задача – быть помощником, проводником в развитии бизнеса. Сегодня в Сбере можно зарегистрировать новый бизнес, открыть расчетный счет онлайн в течение 30 минут и заняться реализацией своей бизнес-идеи. Так же мы стараемся сделать удобным кредитование бизнеса: на сегодняшний день более 70% кредитов оформляются в онлайн-режиме».

Сбер закрывает не только финансовые потребности бизнеса, но и предоставляет услуги и сервисы в части юридического сопровождения, бухгалтерии, налогов, CRM-систем, а также предоставляет предпринимателям аналитику о происходящем в различных отраслях экономики.

Программа новосибирского Бизнес-Феста рассчитана на один день и включает в себя несколько площадок: нетворкинг, менторская гостиная, где можно лично задать вопросы экспертам и наставникам, лекторий с топовыми спикерами. В числе экспертов, участвующих в Бизнес-Фесте соосновательница контент-бюро «Шторм» Анна Ковалева, генеральный директор Black Star Пашу Павел Курьянов, советник и акционер 2ГИС Вера Гармаш, генеральный директор «Фитмост» Александра Герасимова и многие другие.

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