Ретроспектива Луи Де Фюнес-110: Великий французский комик и русский народный француз

С 12 по 14 июля кинотеатр «Формула Кино» ТРЦ «Аура» приглашает на ретроспективу Луи Де Фюнеса. Сыскавший всемирную славу благодаря комедийному таланту и характерному исполнению Луи де Фюнес признан одним из лучших актеров своего поколения. Киноактер, режиссер, автор сценариев; его искрометный юмор и неподражаемые экранные образы по сей день вызывают улыбку и поднимают настроение. Билеты уже в продаже.

31 июля исполняется 110 лет со дня рождения актера. В честь юбилея мы покажем 3 знаковых фильма из разных периодов его карьеры.

Ретроспектива откроется авантюрной комедией «Не пойман – не вор», в которой Де Фюнес исполнил одну из первых главных ролей в своей карьере. Этот фильм убедил киностудии разрабатывать сценарии специально под него. Программу продолжит, бесспорно, визитная карточка Де Фюнеса – комиссар Жюв из «Фантомаса». Фильмом закрытия станет знаменитая картина «Оскар», которая в абсолюте демонстрируют его комедийный талант.

Ретроспектива подготовлена совместно с Французским институтом в России.

Все фильмы демонстрируются в оригинале с русскими субтитрами.

12 июля в 19:00 – Не пойман – не вор / Ni vu, ni connu (1958) – оригинальная версия с субтитрами

13 июля в 19:00 – Фантомас / Fantômas (1964) – оригинальная версия с субтитрами

14 июля в 19:00 – Оскар / Oscar (1967) – оригинальная версия с субтитрами

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