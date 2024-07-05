«Измены и предательство, абьюз и сожительство» - РАЗБОР БАРТОНА пройдёт Новосибирске

«РАЗБОР БАРТОНА» – психологическая интерактивная программа, включающая персональные разборы и работу в групповой динамике. Билеты уже в продаже.

Отношения между мужчиной и женщиной, личные границы, женская самооценка, абьюз в отношениях, измены и предательство, любовницы и отношения с женатым, маменькиным сыночком, всё о сожительстве – неудобные темы, которые волнуют многих женщин. На лекции будут так же раскрыты темы личностного роста, отношения с деньгами, мотивация и успех.

Психолог, телеведущий, ректор Международного института психологии и психотерапии, Марк Бартон проведет лекцию в ККК им. Маяковского 1 октября. Он расскажет об отношениях между мужчиной и женщиной, абьюзе в отношениях, а также затронет множество других болезненных тем.

В процессе разбора, Марк Бартон не сможет ответить на все вопросы из зала. В формате групповой динамики, вы сможете найти ответы на свои вопросы, даже не задавая их в слух.

Глава Международного института психологии и психотерапии, автор бестселлера «Девочка. Девушка. Женщина», основатель метода когнитивной персонализации, создатель психологического сообщества «MINISTERIUM» – Марк Бартон расскажет жителям Новосибирска о том, как выстроить здоровые отношения. Для сибиряков он впервые выступит в формате «вопрос-ответ».

Марк Бартон основатель более 20 авторских онлайн-курсов. Самые известные курсы «Удобная или уникальная» и «Я-Женщина» прошли более 2 млн женщин из 60 стран мира. На его YouTube канал подписано свыше 2,5 млн человек.

Всех зрителей ждет незабываемый вечер неповторимого общения. Приобретайте билеты и присоединяйтесь, чтобы получить заряд ярких эмоций, а также вектор для личностного роста!

16+

Реклама. ИП Лайкер Юлия Валерьевна. ИНН: 540132726422. Erid:LjN8KPasi