Звезды оперы в НОВАТе!

В июле ценителей оперы ждут настоящие шедевры мирового искусства, которые пройдут под управлением главного дирижера НОВАТа Михаила Татарникова с участием артистов, покоривших ведущие российские и мировые театральные площадки.





ТУРАНДОТ

07 ИЮЛЯ, 17:00

Солистка Михайловского театра Анна Даттай исполнит партию Лиу — невольницы, которая давно и безнадежно влюблена в принца Калафа, одного из бесчисленных претендентов на руку и сердце принцессы Турандот. Лиу жертвует собой, чтобы спасти любимого — и этот жест не оставляет равнодушными ни жестокую Турандот, ни зрителей.

ТОСКА

14 ИЮЛЯ, 17:00

Звезда мировой оперы Вероника Джиоева исполнит одну из своих коронных ролей — партию Флории Тоски в знаменитой опере Джакомо Пуччини. Нежность, страсть, внутренняя сила и достоинство — в ее героине есть всё! Блистательной оперной диве удается создать многогранный и глубокий образ, который трогает зрителя до глубины души.

ОПЕРА «КНЯЗЬ ИГОРЬ»

17 ИЮЛЯ, 19:00

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Партию Кончаковны в июльском показе одного из самых популярных оперных спектаклей НОВАТа исполнит ведущая солистка МАМТ Екатерина Лукаш. Новосибирская публика познакомилась с артисткой совсем недавно — ее Кармен покорила зрителей своим темпераментом и страстью. Не упустите возможность услышать Екатерину Лукаш в новой роли!

ОПЕРА «АИДА»

20 ИЮЛЯ, 17:00

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В партиях Амнерис и Радамеса на сцену НОВАТа выйдут звезды оперы Ксения Дудникова и Иван Гынгазов. Трагическая история о любви, ревности и мести, разворачивающаяся на фоне вражды египетского и эфиопского царств, и сегодня заставляет сопереживать героям.



Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта», а оперу «Турандот» можно также посетить по акции «Студенческий день».



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