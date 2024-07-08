Елена Миронова: «Руководство компанией - это не только инициатива, но и ответственность за принятие решений»

Управляющая компания «Точка опоры» создает комфорт и уют для жителей города, добросовестно выполняя свою работу. Ее рекомендуют знакомым, а выбирают, доверяя профессионализму.

Директор группы компаний «Точка опоры» Елена Миронова задает высокие стандарты сервиса в сфере ЖКХ.

– Елена Петровна, ваша юридическая фирма работает более десяти лет. Почему решили открыть еще управляющую компанию, в такой, довольно проблемной сфере как ЖКХ?

– Юридическим обслуживанием компаний и граждан я занимаюсь более 15 лет. За это время в число наших клиентов вошли несколько управляющих компаний города. Клиенты приходили не по рекламе, мы вообще не рекламировали юридические услуги. В Новосибирске очень мало квалифицированных юристов в области ЖКХ. Поскольку у нас появились такие клиенты, мы углубились в их работу. Жилищная сфера, действительно — одна из самых проблемных. И мы наработали огромный опыт, который нужно было применять. В моем доме тоже возникли определенные сложности, связанные с управлением этим домом. Мне как жильцу, заинтересованному в благополучии того места, где я проживаю, пришлось подключиться к этим проблемам. У нас люди не хотят брать на себя инициативу, особенно когда это касается ответственности. На тот момент в моем доме никто не захотел заниматься созданием ТСЖ или заниматься поиском управляющей компании. Имея опыт в данной сфере, я подключилась. Так и появилась «Точка опоры». Первым домом, который УК взяла на обслуживание, стал дом, в котором проживаю я.

– Какие сложности есть в вашей работе?

– Проблемы этой сферы связаны с нехваткой квалифицированных специалистов, сейчас наблюдается дефицит кадров, а второе – негативное общественное мнение об управляющих компаниях, которые в нашем городе работали. Но проблемы нас никогда не пугали, поэтому у нас на сегодняшний день довольно успешно работают и управляющая компания, и юридическая.

– Как появилось название «Точка опоры»? Какой смысл вы в него вкладывали?

– Созданием названия занималась тоже я. Поскольку этот бренд уже был у компании, работающей в сфере юриспруденции, было принято решение создать группу компаний, которая бы имела два направления. Смысл был в том, чтобы люди из названия организации видели уверенность в том, что любой вид услуг, за которыми они к нам обратятся, имел бы положительный эффект. Я считаю, «Точка опоры» – это самое подходящее название к стабильности, к профессионализму, к ответственности за то, что мы делаем.

– Сколько домов сейчас обслуживает «Точка опоры»? Планируете ли расширяться?

– На сегодняшний день мы обслуживаем девять многоквартирных домов, несколько домов находятся на стадии голосования. Мы планируем расширяться, потому что с этой целью компания и создавалась. Мы не бежим, а успешно шагаем, потому что задача – качественно оказывать услуги, а не брать количеством домов. Именно поэтому мы тщательно подходим к выбору каждого дома, который к нам обращается с просьбой взять его в управление, рассматриваем все варианты взаимодействия с собственниками. В наших девяти домах мы выстроили отношения и с Советами домов, и выиграли суды с предыдущими управляющими компаниями по передаче технической документации, передаче остатка денежных средств. Мы планируем ремонты, успешно их проводим. Если это делать быстро, то страдает контроль руководителя в данной сфере, для меня это неприемлемо.

– Каковы принципы вашей работы?

–Самый главный принцип – это открытость и прозрачность. Каждый человек, который обращается к нам за юридическими услугами или услугами в сфере ЖКХ, должен доподлинно понимать, на что он тратит свои деньги, должен видеть все отчеты о работе в сфере ЖКХ. Открытость, доступность и ответственность – это самое важное, потому что у нас все рабочие процессы проходят под моим контролем и ни одна сфера не отдана на откуп нанятых руководителей.

–Сколько у вас сотрудников? Насколько сложно управлять коллективом?

–В управляющей компании «Точка опоры» у нас сегодня порядка 35 человек, в юридической компании работает пять юристов. Коллективом управлять, конечно, сложно, потому что как любой руководитель, который вовлечен в рабочий процесс, ты должен найти эту тонкую грань взаимодействия между сотрудниками и жильцами обслуживаемых домов. У каждого работника есть и свои проблемы, и свой характер, определенное настроение, под которое нужно подстроиться.

–Что вы особенно цените в работниках своей компании?

–В сотрудниках я ценю ответственность. Только такие люди могут работать в нашей команде. Я всех оцениваю по себе, именно поэтому у нас сейчас достаточно слаженный стабильный коллектив, который является единым целым. Коллектив – это как организм, и если в нем что-то выходит из строя, ломается вся система. Мы стараемся этого не допускать.

– А сложно ли взаимодействовать с жильцами домов?

– Мы часто сталкиваемся с тем, что у людей годами копилось негативное отношение к управляющим компаниям, нам приходится его менять, и я рада, что у нас это успешно получается. В этом и есть, наверное, положительный смысл нашей работы, что люди видят, что не только существует управляющая компания от слова «управлять», но и управляющая компания, которая находится в тесном взаимодействии с собственниками.

– Жильцам важно, чтобы все работало, мусор вывозился, поломки устраняли оперативно. В отзывах люди пишут, что вам могут позвонить в любое время на сотовый телефон. Неужели вы в курсе всех проблем каждого дома?

– В нашей управляющей компании все заявки, которые поступают, обрабатываются в течение суток, за исключением тех, которые невозможно физически или технически устранить за это время. На это нацелена наша работа, именно поэтому к нам все чаще и чаще обращаются новые дома – сарафанное радио работает лучше любой рекламы. Я действительно тесно взаимодействую со всеми жителями, с каждым домом у нашей управляющей компании есть чат, я состою во всех чатах. Они созданы не только для оперативного взаимодействия, но и для контроля наших сотрудников. Мой номер сотового телефона есть практически у каждого жителя, мне многие звонят, я стараюсь быть в курсе всех проблем каждого дома, и пока это успешно получается.

– Почему люди выбирают вашу управляющую компанию и рекомендуют ее другим?

– Я считаю, что в нашу компанию обращаются и рекомендуют ее только потому, что я отношусь к своей работе так, как я хотела бы, чтобы относились ко мне, если бы я приходила в управляющую компанию. Я всегда примеряю на себя роль собственника или жителя, который обращается в компанию, и так со стороны вижу – понравилось бы мне это или нет, если бы я была на их стороне. С этой точки зрения я оцениваю всю свою работу, все действия своих сотрудников. Мои голосования, взаимодействия с Советами домов – это, прежде всего, желание ставить себя на место жителя, потому что именно с этой роли началась моя история в сфере ЖКХ.

–Что пожелаете жителям нашего города?

– Хочется пожелать нашим горожанам аккумулировать в себе как можно больше положительных эмоций и не стесняться дарить их окружающим, потому что все самое светлое, доброе и хорошее в этом мире происходит только под влиянием доброты. Только тогда нам будут по плечу любые задачи!

Группа компаний «Точка опоры»

г. Новосибирск,

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