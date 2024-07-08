«Всё как я хочу!», или дом мечты в ритме мегаполиса: как концепция For Stars может изменить жизнь

For Stars — это дом, в котором воплощены современные архитектурные решения, направленные на создание комфортного и функционального пространства для жизни.

Отличают дом For Stars свободные планировки, позволяющие каждому владельцу создать квартиру своей мечты. Вы сами решаете, как будет выглядеть ваш будущий дом: просторная гостиная, уютная спальня или функциональная кухня — все это возможно благодаря гибкости планировок.

Придомовая территория продумана до мелочей: здесь есть детская площадка, где дети смогут весело проводить время, и спортивная площадка для тех, кто ведет активный образ жизни. Также обустроены зоны для отдыха и прогулок, где можно расслабиться после трудового дня или провести время с семьей на воздухе. Все это создает условия для жизни в гармонии, не покидая зону городского комфорта.

Особое внимание уделено архитектурным решениям мест общего пользования. В доме For Stars предусмотрено общее лобби на два подъезда, выполненное в фирменном стиле. Оно оснащено инновационной охранной системой, что гарантирует безопасность жителей. Здесь же находятся зоны ожидания для доставок и небольших встреч, что делает проживание ещё более удобным. На первом этаже предусмотрены уборные, которые могут использовать дети во время прогулок.

Для строительства использованы функциональные и эстетичные материалы. Деревянные панели, мягкие массивные кресла и теплый свет создают атмосферу уюта и домашнего тепла с порога. Общественные зоны выполнены в пастельных тонах, дополненных картинами, которые меняются в зависимости от сезона, что придает пространству живость и разнообразие.

For Stars задуман как локация для жизни в уютном тихом месте, в то же время в ритме мегаполиса в центре бизнес-событий. Рядом остановка общественного транспорта, две станции метро — «Октябрьская» и «Речной вокзал», школа, детские сады, скверы и парки. Концепция For Stars завязана в единую систему с главным символом — звездой. Посыл прост: звезда — клиент, проект создан под его современные базовые потребности.

Квартиры в доме For Stars можно найти под различный бюджет. Здесь они преимущественно большой площади, ориентированные на семейный формат. Студии представлены в деликатной пропорции. Каждый найдёт здесь жильё по душе, будь то просторные семейные квартиры или уютные студии.

Проектировщики постарались сохранить фирменный стиль в лобби, коридорах и на этажах, создавая атмосферу, в которой каждый почувствует себя дома.

«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон: +7 (383) 284-17-74

e-mail: forstars@metr-pro.ru

Сайт: for-stars.ru

Застройщик ООО СЗ РЕДФИЛД

ИНН 5406812436

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Срок сдачи — I квартал 2026 года

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