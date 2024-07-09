Фестиваль игр «Мировая игровая»‎ в Мира Парке

«Мировая игровая»‎ — ежегодный фестиваль игр для всей семьи в Мира Парке. В этот раз событие пройдёт 13 июля и, как и в прошлом году, объединит участников всех возрастов, желающих провести время без гаджетов на свежем воздухе, открыть для себя новые увлечения и провести время с близкими.

Это большое событие откроет для наших гостей мир офлайн-игр. С 10:00 до 21:00 гостей фестиваля ждёт насыщенная программа мероприятий, подготовленная Мира Парком совместно с приглашенными партнёрами. Трансформационные и бизнес-игры, весёлые старты, увлекательная народная игра «Лапта», ходьба по слэклайну, мастер-классы по жонглированию и живописи, игры для тимбилдинга, ярмарка полезных товаров и многое другое — в этот день каждый участник сможет найти что-то своё!

Отдельно для детей будут проводиться творческие мастер-классы, а на входной группе ребят будут встречать ростовые куклы. Яркими аккордами фестиваля «Мировая игровая»‎ станут цирковое шоу и концерт музыкальной кавер-группы «Los Gringos»‎.

Сейчас мы всё больше времени проводим онлайн: компьютерные игры, социальные сети, рабочие чаты. Возьмите паузу. Погрузитесь в увлекательное живое общение вместе с командой Мира Парка и приглашенными партнёрами!

Об организаторе фестиваля:

Мира Парк – это загородный парк семейного отдыха в Новосибирске, где каждый может найти что-то для себя, провести время с пользой для души и тела, обрести гармонию и вдохновение.

На территории Парка собраны уникальные объекты, которые создавались не один год. Среди них — Критский лабиринт и монумент «Истина», Амфитеатр, Сад Камней «Созвездия», полнокупольный Планетарий, павильоны Дом Звука и Дом Земли. Все объекты продуманы таким образом, что, приезжая в парк снова и снова, гость сможет выбирать занятие по душе: увлекательное приключение, расслабленную прогулку или познавательную экскурсию.

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