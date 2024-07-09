НОВИКОМ рассказал о финансировании промышленности с использованием ЦФА

Старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева поделилась практическим опытом дочернего банка Ростеха по работе с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на крупнейшей промышленной выставке ИННОПРОМ-2024. Выступление состоялось в рамках сессии «ЦФА – инновационный инструмент финансирования промышленности», организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Во всем мире растет интерес к токенизации активов со стороны участников финансового рынка. А в условиях комплексной цифровой трансформации формирование и активное применение инновационных финансовых инструментов приобретает особую актуальность. В начале этого года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) прогнозировало рост объема российского рынка ЦФА в ближайшие три года до 500 млрд рублей.

По словам Анны Лаврентьевой, высокий интерес к ЦФА объясняется их гибкостью, простотой и экономичностью процедуры выпуска, удобной формой структурирования сделок. НОВИКОМ видит высокий потенциал ЦФА среди финансовых инструментов.

Старший вице-президент НОВИКОМаотметила, что сегодня российский рынок цифровых активов является одним из наиболее высокоразвитых в мире, в том числе в части подходов к регулированию, стандартов и прозрачности работы. В будущем токены смогут играть ключевую роль в реализации практически любых проектов в России – от решений для малого бизнеса до масштабных инициатив, направленных на достижение технологического лидерства страны.

НОВИКОМ стремится идти в авангарде финансовых технологий и уже сегодня активно работает с ЦФА. В прошлом году банк провел ряд сделок по организации выпуска ЦФА для предприятий промышленности, в том числе для предприятия ОПК. Эта работа была отмечена наградой премии FINAWARD-2024.

«Токенизация – инновационный процесс, который позволяет нам находить новые бесшовные решения в финансировании корпоративных клиентов. НОВИКОМ успешно применяет новаторские финансовые инструменты для поддержки ключевых клиентов в реальном секторе экономики. Мы уверены, что активное внедрение ЦФА – важный аспект достижения технологического лидерства нашей страны, за которым будущее финансового рынка», — подчеркнула Анна Лаврентьева.

В завершении своего выступления старший вице-президент НОВИКОМа поблагодарила Банк России за оперативное реагирование на запросы участников рынка ЦФА и поддержку инициатив сообщества по его совершенствованию.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК».ИНН 7706196340 erid:LjN8KQXk5