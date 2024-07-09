Смертельно раненный хирург и падение цен на машины: главные новости Новосибирской области за 9 июля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за вторник, 9 июля.

Один из участников конфликта приговорен к условному сроку лишения свободы, второму вынесли оправдательный вердикт по делу о превышении пределов обороны. В результате ЧП после ножевого ранения скончался 29-летний хирург Роман Бондарчук. Его жена пытается обжаловать приговор суда. Подробности в материале Сиб.фм.

В начале июля портал Авто.ру проанализировал объявления о продаже новых и подержанных автомобилей в Новосибирской области и пришел к выводу, что цены почти везде упали. Особенно на те товары, которых в России быть не должно – на новые машины из Японии и подержанные из Южной Кореи. Отдельные модели за полгода потеряли больше трети цены. Сиб.фм рассказывает подробности.

Кровавое преступление произошло 6 июля в Октябрьском районе Новосибирска. 46-летний мужчина умер от ножевого ранения. Обвиняемого в жестоком преступлении уже арестовали. Корреспондент Сиб.фм побывал на месте ЧП и пообщался с очевидцами.

В Новосибирске представитель мусульманского сообщества Усманов отреагировал на изнасилование журналистки Матч-ТВ. Своим мнением он поделился с Сиб.фм.

