Ведущая Love Radio продолжает осваивать разные специальности

Яна Андреева, ведущая Big Love Message на Love Radio Новосибирск, в проекте «Ведущий меняет профессию» пробует себя в разных видах деятельности.

На этот раз она стала техником АСУТП в компании «Сибирский гурман». Под чутким руководством профессионалов Яна ознакомилась с обязанностями и взялась за дело!

Проверить целостность цепей безопасности, провести тепловой контроль, дать старт производству — это, и многое другое, нужно было сделать поменявшей на один день профессию ведущей. Как она проявила себя в новой должности – узнай в видеоотчёте в группе Love Radio Новосибирск Вконтакте.

Проект продлится с 1 по 12 июля. Каждый будний день с 16 до 17 часов по будням звони в Big Love Message, отвечай на вопросы и выигрывай сумку-холодильник с вкусными подарками от партнёра проекта!

Телефон студии +7 (383) 367-0-94-2

WhatsApp: +7 (906) 908-0-94-2

В прошлый раз Яна была механиком на производстве и на себе прочувствовала все сложности и прелести этой работы. Как проходил процесс погружения ведущей в новую роль — смотри в первом видео.

Возрастное ограничение 12+

Партнер проекта — компания «Сибирский гурман».

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