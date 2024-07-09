Всё будет «Легко»: новая служба психологической помощи для студентов, преподавателей и родителей появилась в Новосибирске

Один из лидеров средне-специального образования – Новосибирский городской открытый колледж создал уникальную образовательную среду, в которой комфортно получать знания, общаться и развиваться как студентам, так и преподавателям. В прошедшем учебном году учебное заведение запустило собственную психологическую службу помощи, обратиться в которую могут даже родители учащихся.

Как отмечают в колледже, служба психологической помощи была создана с заботой о студентах, большинство которых являются представителями поколения зумеров.

«Это молодые люди, привыкшие к использованию онлайн-инструментов для обучения и общения. Их детство и юность пришлись на период активного развития глобальной сети, социальных медиа и мобильных технологий, что отразилось на их поведенческих реакциях, способах коммуникации и стиле жизни», – поясняют в организации.

Команда профессиональных психологов службы поддержит в самых разных жизненных сферах. Для студентов и ндивидуальные консультации и групповые занятия в«Легко» – это, прежде всего, возможность преодолеть трудности в учёбе, поработать с мотивацией, концентрацией внимания и умением планировать свой день. Также занятия с психологом помогут в личностном развитии, когда нужно подтянуть самооценку и прокачать коммуникативные навыки, а их, по наблюдениям специалистов, у зумеров, привыкших к общению в сети, действительно не хватает. Профилактика стресса и тревожности – одно из основных направлений деятельности службы, являющейся ещёибезопасным пространством для разговора, где всегда готовы выслушать, понять и поддержать.

Не меньшую психологическую нагрузку испытывают сегодня и преподаватели, ежедневно взаимодействующие с учащимися поколения Z, студентами-зумерами, которые с детства окружены цифровыми технологиями и привыкли к обучению на удалёнке. Понять их ценности и выстроить конструктивный диалог, педагогам помогут занятия в психологической службе колледжа. Психологи не только расскажут, как сделать уроки более интересными и актуальными, но и дадут практические рекомендации по стимулированию мотивации у студентов и построению доверительных отношений.

Обратиться за консультацией могут и родители учащихся. Как отмечают в колледже, семья и поддержка родителей оказывают значительное влияние на выбор жизненного пути ребёнка и его отношение к учёбе. Психологи «Легко» помогут наладить коммуникацию с детьми, подскажут, как правильно поддержать их в трудные моменты, и помочь сделать правильный выбор.

Организаторы службы надеются, что «Легко» – станет эффективным путеводителем в мир взросления для студентов и тех, кто их окружает.

«Новосибирский городской открытый колледж»:

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