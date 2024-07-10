Город-парк: новые дома компании «Энергомонтаж» подтверждают славу Родников как одного из самых комфортных и уютных районов

В 2023 году компания «Энергомонтаж» ввела в эксплуатацию 7 жилых домов — это 70 тысяч квадратных метров жилья, а также 10 тысяч квадратных метров помещений общественного назначения. На сегодняшний день практически все квартиры в этих домах уже раскуплены. Корреспондент «Сиб.фм» побывал в новостройках и собственными глазами убедился, что повышенный спрос на жилье здесь не случаен.

То, как ответственно один из лидеров сибирского строительного рынка подходит к обустройству городской среды, новосибирцы знают давно – построенные компанией в свое время «Родники» стали украшением и брендом Новосибирска и районом, где мечтают жить многие горожане.

Ведь, когда вокруг — чистота, а в шаговой доступности есть всё необходимое – детсады, школы, поликлиники, досуговые учреждения, магазины, не нужно тратить время впустую, и бытовая рутина сведена к минимуму — то и думаешь уже совсем о другом: о семье, карьере и саморазвитии.





Сегодня компания строит новые кварталы, которые уже сейчас формируют облик территорий вблизи намеченного в перспективе продолжения Красного проспекта.

На стройплощадке «Квартала поколений «Династия», дома которого возводятся непосредственно на Красном проспекте, вовсю кипит работа: слышны звуки забиваемых свай и работы высотного крана. Комплекс будет состоять из 16 панельных и кирпичных 17-тиэтажных домов. Площадь квартир составит 170 тысяч квадратных метров. В настоящее время одновременно ведется строительство 7 домов. Это один из наиболее крупных проектов, на котором сейчас компания сосредоточила основное внимание.

Здесь же заместитель генерального директора по строительству компании «Энергомонтаж» Глеб Дебов с гордостью показывает, как на практике реализуется подход компании к организации общественных пространств.

Дело в том, что территория, на которой возводится жилой комплекс – достаточно большая и интересна тем, что здесь довольно солидный лесной массив, который сложился за много лет. Сохранить зеленые насаждения в условиях стройки, при работе строительной техники очень сложно. Но 30-летний градостроительный опыт компании помог найти оптимальные решения.

Даже расположение домов было спроектировано таким образом, чтобы максимально сохранить лес, а в дальнейшем превратить его в живописнейшую парковую зону.

«У нас на счету практически каждое дерево. Когда выполнялся проект этой территории, основной упор был на то, чтобы сохранить зеленый массив, в котором уже достаточно большие деревья. Поэтому сначала мы делаем предварительную концепцию благоустройства территории. Потом участок очищается от аварийных деревьев и поросли. И после этого создается окончательный проект сквера, в котором обустройство территории корректируется с учетом всех больших здоровых деревьев», — рассказывает Глеб Дебов.

Одним из «фирменных» принципов застройщика при освоении новых площадок всегда была забота о социальной инфраструктуре – компания строила не только жилье, но параллельно детсады и школы. Этому принципу «Энергомонтаж» верен по сей день. По словам Глеба Дебова, внутри «Династии» появится детский сад на 70 мест – об этом уже достигнута договоренность с муниципалитетом, которому садик будет безвозмездно передан по завершении строительства. Руководитель надеется, что размещение детского сада внутри территории недалеко от парковой зоны должно понравиться жителям: забрав ребенка из детского сада, можно будет погулять с ним в парке по дороге домой.

А в соседнем квартале планируется построить школу – компания уже обратилась в мэрию с предложением сделать дополнительную пристройку на 400 мест для младших классов к средней школе № 211. Впрочем, не стоит забывать, что не так давно здесь дополнительно открылись две новые школы.

О том, как будет выглядеть сквер «Династии», можно увидеть уже сейчас в построенном в 2023 году и уже обжитом жилом комплексе «INFINITY». Комплекс состоит из 13 панельных и кирпичных домов, общая площадь квартир – 87 тысяч квадратных метров; В данный момент все квартиры в этих домах уже раскуплены.

Глядя на резвящихся на аттракционах на детской площадке малышей и умиротворенные лица их мамочек, возникает – честно – непреодолимое желание такого же размеренного образа жизни среди вот этих освещенных солнцем аккуратных площадок с тренажерами, чистых тропинок, изящных лавочек в густой тени устремленных в небо высоких хвойных деревьев и берез.

Кстати, дома учитывают и интересы маломобильных групп населения – помимо лифтов, все они оснащены пандусами и съездами. Двор свободен от машин – все парковки расположены по периметру кварталов.

А то, что многие горожане порой ждут годами – современные спортивные и детские площадки – здесь новоселы получают бонусом к качественному жилью.

И жилье это давно уже радикально перевернуло привычные представления о панельных домах. Это уже не безликие серые или, наоборот, безвкусно-аляпистые «коробочки», а современные красивые фасады зданий. Собственное панельное производство позволило разработать уникальную технологию панелей, рассчитанных на суровый сибирский климат. А благодаря тому, что квартиры оснащены вентиляционными клапанами, они «дышат». Кроме того, в квартирах «Энергомонтажа» можно не бояться столкнуться с неровными стенами или дешевыми материалами, которые тут же хочется заменить, начав дорогостоящий и порой долгоиграющий ремонт.

Ключевой посыл компании: «Заходи и живи!», все дома сдаются с ремонтом «под ключ». Нам показывают несколько квартир. Входные двери вполне внушают доверие, на полу линолеум, который с первого взгляда не сразу отличишь от ламината. Ровные стены, светлые обои под покраску, которые очень современно смотрятся и в первозданном цвете, натяжные потолки. Бросается в глаза и качественная электрика – розетки и выключатели, а также сантехника в санузлах и плитка от пола до потолка. А сквозная 9-тиметровая лоджия, соединяющая кухню и комнату, позволяет оборудовать в ней какое угодно пространство.

«Весь ремонт полностью ложится на плечи нашей компании. И жителям, заехав, можно только расставить мебель и жить. Это серьезная экономия не только в деньгах, но и во времени», — говорит Глеб Дебов.

При этом, компания чутко следит, как меняются запросы покупателей, и корректирует производство. «Например, сейчас очень востребованы квартиры-студии 2-х и 3-хкомнатные, которые объединяют кухню и гостиную. А также мастер-спальни, когда в спальне есть отдельный санузел. И мы такой формат тоже предлагаем. В некоторых квартирах есть гардеробные, либо предусмотрена зона для установки гардероба», — рассказывает представитель застройщика.

Что касается перспективного развития, то, как рассказали в компании, сейчас, помимо квартала «Династия», неподалеку от озера Спартак возводится третья очередь микрорайона «Приозерный». Первые два дома уже построены и введены в эксплуатацию, оставшиеся два планируют сдать в 2024-2025 годах.

А всего в 2024 году компания планирует построить 80 000 квадратных метров жилья и около 6 тысяч квадратных метров помещений общественного назначения.

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