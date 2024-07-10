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общество
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Куем социальные связи в Новосибирске. «БВБ-Альянс» приняла участие в праздновании Дня города

Фото: ООО «БВБ-Альянс-Новосибирск»

Компания «БВБ-Альянс», основанная в 2005 году, — лидер на рынке металлоторговли в России. Активно участвует в жизни Новосибирска, поддерживает молодежь и культурные инициативы. В этом году «БВБ-Альянс» приняла участие в праздновании Дня города, организовав нетворкинговое мероприятие для его жителей.

Компания предложила желающим оставить свои контакты на баннере и найти союзника, друга или клиента. Эта инициатива вызвала живой интерес: люди знакомились, обменивались контактами и создавали деловые и социальные связи.

Некоторые горожане оставили на баннере сообщения о поиске мужа или жены, а наиболее предприимчивые даже попытались продать СВЧ-печь.

Фото Куем социальные связи в Новосибирске. «БВБ-Альянс» приняла участие в праздновании Дня города 2

Мероприятие способствовало установлению новых партнерств и развитию деловых отношений. Таким образом, компания проявляет свою социальную ответственность, развивая бизнес, молодежные и культурные проекты в Новосибирске.

Сейчас «БВБ-Альянс» активно расширяет штат и привлекает молодых специалистов, предлагая интересную работу и богатую корпоративную жизнь.

Фото Куем социальные связи в Новосибирске. «БВБ-Альянс» приняла участие в праздновании Дня города 3

Участие компании «БВБ-Альянс» в праздновании Дня города стало ярким событием. Нетворкинг помог многим найти новых друзей и деловых партнеров, а розыгрыши призов добавили мероприятию азарта. Компания продолжает поддерживать развитие города и открывает двери новым сотрудникам.

Реклама. ООО «БВБ-Альянс-Новосибирск». ИНН 5405003802.erid:LjN8Ju1eZ

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Роман Чугаев
Журналист

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