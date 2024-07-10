Надежность, профессионализм, доверие клиентов: новосибирцы путешествуют с известным турагентством 10 лет

Клиентская база компании давно перевалила за 15 000 туристов — половина из них постоянные клиенты.

В этом году турагентство «Свобода Трэвел» празднует десятилетний юбилей. 10 лет на рынке — это не просто число, а гарант надежности, профессионализма и доверия клиентов, которое агентство заслужило за годы своей работы.

История компании началась в 2014 году с небольшого офиса и огромного желания освоить рынок туризма в Новосибирске. За эти десять лет агентство не раз сталкивалось с вызовами, но каждый раз выходило из трудностей еще более сильным. Пандемия, закрытие стран, санкции не остановили турагентство «Свобода Трэвел», а лишь закалили, помогли улучшить работу и укрепить уверенность в правильности выбранного пути.

Сейчас офисы турагентства располагаются на правом и левом берегах города. Клиентская база давно перевалила за 15 000 туристов, из которых половина — это постоянные клиенты, кто доверяет свой отдых только турагентству «Свобода Трэвел». За десять лет менеджеры турагентства отправили туристов более чем в 50 стран! Составили сотни уникальных маршрутов, чтобы осуществить мечты туристов — посещение нескольких стран в одном путешествии, перелёт к райским островам с удобными стыковками, круизы, пляжный и экскурсионный отдых. Менеджер Надежда даже организовала свадебную церемонию на Сейшелах несколько раз!

В 2018 году «Свобода Трэвел» вошла в топ-10 лучших турфирм города по версии народной премии НГС. Директор турагентства Андрей Щербинин отметил: «Наш успех — это заслуга команды и доверие наших клиентов. Мы всегда работаем над тем, чтобы каждое путешествие было идеальным».

Фото: Менеджеры турагентства «Свобода Трэвел»

Сердцем турагентства «Свобода Трэвел» является, конечно же, команда менеджеров по туризму. Каждого сотрудника отличает не только профессионализм и многолетний опыт, но и подлинная страсть к путешествиям. Внимательность к деталям, искреннее желание организовать лучшее путешествие и глубокие знания о разных уголках мира создают ту неповторимую атмосферу доверия и заботы, за которую турагентство «Свобода Трэвел» так ценят туристы.

Каждое путешествие со «Свободой Трэвел» — это история, которую хочется рассказывать снова и снова. Независимо от направления, будь то райские пляжи Таиланда, исторические улочки Санкт-Петербурга, захватывающее дух сафари в Кении, комфортабельные отели Турции или футуристичные пейзажи Южной Кореи, туристы возвращаются с множеством впечатлений и эмоций.

«10 лет с вами!» — слоган юбилейной рекламной кампании, который отражает годы, наполненные доверием и яркими моментами. Пусть впереди будет еще больше удивительных маршрутов и незабываемых приключений с турагентством «Свобода Трэвел»!

Турагентство «Свобода Трэвел»:

ул. Немировича-Данченко, 104 (левый берег)

ул. Советская, 64 (правый берег)

тел. +7 (383) 227-61-61

vk.com/svoboda.travel

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