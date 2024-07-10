Жить не как все: от старейшего издательства до стильного лофта

В 15 минутах от площади Маркса, на улице Станиславского, ГК «Расцветай» возводит — апарт-отель «Лофт.Наука». Подробнее о многофункциональном комплексе известного новосибирского девелопера в материале

Исторически в этом здании располагался филиал, одного из старейших издательств России — «Наука». При реновации новосибирский девелопер сохраняет индустриальный стиль здания, что сделало возможным создание настоящего лофта — с высокими пятиметровыми потолками и огромными окнами в 3,5 метра. Эти архитектурные особенности плюс антресольный этаж в каждом лоте — преимущество проекта «Лофт. Наука».

В сибирском городе с недостатком солнца, огромные витражи и второй свет создают ощущение легкости и простора. Двухуровневые апартаменты — возможность для воплощения самых смелых дизайнерских решений. Этот проект будет интересен людям, ценящим свободу и неординарные решения, а сформированный имидж лофтов как модного места для жизни привлекает как уже состоявшихся бизнесменов, так и молодых людей в возрасте старше 25 лет.

Вертикальные лоты – универсальны. В них будет удобно жить как семьям с детьми, так и тем, кто живет один, представителям творческих и публичных профессий. Кроме того, грамотно воплощенная идея «наращивания» жилого пространства за счет антресоли повысит привлекательность объекта при его продаже или сдаче в аренду.

– Антресольный этаж внутри комнаты позволяет организовать пространство так, чтобы в нем поместилось все самое нужное. Размещение спальной зоны на антресоли –трендовое решение, позволяющее освободить место внизу, отделить спальную зону от остального пространства и сделать ее максимально уютной и комфортной, – отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Подъездные холлы апарт-отеля «Лофт.Наука» учитывают насыщенный ритм жителей мегаполиса, которым важно успеть всё и сразу. Лобби разделено на сервисные помещения, зону ресепшн и места для отдыха, где резиденты не мешают друг другу.

Апарт-отел «Лофт.Наука» – многофункциональный комплекс, который аккумулирует в себе насыщенную инфраструктуру: магазины, кофейни, стильные просторные лофты под различные бизнесы, велнес и фитнес студии, салоны красоты — все в минутной доступности для резидентов апарт-отеля.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

ул. Орджоникидзе, 23 тел. +7 (383) 255-00-83

лофтнаука.рф

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