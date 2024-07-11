В Новосибирске на Ключ-Камышенском плато построят новый ЖК. Через 10 лет это станет «городом в городе».

«Первый строительный фонд» начал застройку в Октябрьском районе Новосибирска.

Компания входит в топ-10 застройщиков города и работает на рынке уже чуть более 30-ти лет. Группа компаний прошла путь от общественной организации МЖК «Энергетик» до масштабной ГК, в структуре которой — не только застройщик, генподрядчик и проектировщик, но и собственные заводы по производству строительных материалов, агентство недвижимости и управляющая эксплуатирующая организация. «Первый строительный фонд» построил такие проекты для Новосибирска и Сибирского федерального округа, как микрорайон «Весенний», «Радужный каскад», «Семейный квартал» и «Новый парк». Сейчас начинается строительство на проезде Энергетиков. Компания активно осваивает другие новые территории. В том числе, микрорайон НГПУ.

Проект на Ключ-Камышенском плато – это про городской комфорт, современную архитектуру, панорамные виды и природу на расстоянии вытянутой руки. Жилищный комплекс находится в самом сердце Октябрьского района. Стоит также отметить, что новейший и при этом уникальный комплекс комфорт-класса будет расположен в самой высокой точке города.

Отличительной особенностью ЖК является концепция «город в городе». Предполагается, что территория в 32 гектара по своему масштабу может сравниться с мини-городом. Как утверждает компания — это город, в котором всё продумано до мельчайших деталей. Вблизи находится Инюшенский бор, что позволяет назвать микрорайон экологически чистым.

Застройщик планирует уложиться в 5 этапов строительства, последний из них завершится в 2034 году.

Сейчас, в составе 1 этапа ведется строительство восьмисекционного жилого дома №1 с коммерческими помещениями, парковками, детскими и спортивными площадками, релакс-зоной, а также проектируются шестисекционный жилой дом № 2 и школа на 1100 мест.

Наличие домов разной этажности (от 6 до 25 этажей) отделка и цветовая гамма фасадов, наличие витражей в сочетании с различными элементами кирпичной кладки нацелены на создание выразительного облика и формирование гармоничной архитектурной среды.

В архитектуре сочетаются современные стилистические решения и традиционные приёмы. Помимо этого, архитекторы применяют контрастные цветовые решения, которые корректно впишут новые здания в уже существующую на территории застройку. Однако в планах создать что-то новое и неординарное. Украшать ЖК хотят с помощью многофункциональных малых архитектурных форм, подходящих по концепции.

По мере строительства ЖК будет развиваться и инфраструктура Ключ-Камышенского плато, решая проблему недостающих в данном микрорайоне детских садов и школы. На территории ЖК появятся кафе, различные магазины, бизнес-центр, спортивный комплекс, оздоровительный и общественно-культурный центры.

В дальнейшем ГК планирует реализовать проекты по строительству учебных и дошкольных учреждений, куда смогут ходить не только маленькие жители комплекса, но и ребята из соседних районов.

Для будущих студентов новый ЖК имеет отличное месторасположение. Вблизи комплекса расположились колледж СИБГУТИ, НГПУ и НВИ. Ученикам не придётся вставать очень рано, чтобы вовремя успеть на лекции.

Согласно мастер-плану города, в будущем планируется развивать и транспортную доступность: в перспективе на Ключ-Камышенском плато появится станция метро и будет продлена улица Кирова. Реализацией данных проектов уже занимается мэрия Новосибирска. А пока до центра города можно добраться за 15 минут на личном автомобиле или на электричке от ж/д станции Камышенская.

Все любители активного зимнего отдыха будут рады узнать, что неподалёку расположился горнолыжный комплекс, а также вблизи есть конный клуб. Не стоит забывать, что рядом находится и Новосибирский планетарий. В который по выходным можно ходить всей семьёй.

Первое, на что обращает внимание застройщик: комфортность, безопасность и доступность среды. Именно поэтому для ГК важно благоустройство двора и общественных пространств комплекса: у ЖК будет огороженная территория без машин.

Концепция территории комплекса акцентирована на: свободной от застройки территории, которая будет озеленена газонами, кустарниками и крупноразмерными деревьями. Для жителей ЖК планируют создать места для полноценного отдыха на природе.

Цель застройщика — по максимуму сохранить зону в виде леса и небольшой речки Камышенки, ведь концепция нового комплекса подразумевает эко-стиль и близость к природе.



Помимо этого, планируется реализовать на территории безопасные детские и спортивные площадки со специальным резиновым покрытием, а также выделить релакс-зоны, где жители смогут отдохнуть после рабочего дня: почитать книгу и полюбоваться природой.

На территории ЖК предусмотрена возможность организовать круглосуточную охрану.

На момент публикации цена квартиры в новом комплексе начинается от 3,2 миллиона рублей.

Более подробную информацию о проекте можно узнать на официальном сайте.