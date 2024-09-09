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вчера 23:55
общество

Пропавший артист и режим ЧС: главные новости Новосибирска за 9 сентября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 9 сентября.

Дочь заслуженного артиста РФ Евгения Важенина из Новосибирска не может связаться со своим отцом уже четыре месяца — она не верит, что её отец находится в больнице. Подробности в материале Сиб.фм.

Фото Пропавший артист и режим ЧС: главные новости Новосибирска за 9 сентября 2

Сегодня, 9 сентября, во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов сообщил о том, что в 12 из 30 районах области были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обилия дождевых осадков, которые стали препятствием для уборочной кампании.

Фото Пропавший артист и режим ЧС: главные новости Новосибирска за 9 сентября 3

В Кировском районе Новосибирска, под окнами многоэтажного дома по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, обнаружено тело мужчины. Инцидент произошел днем в понедельник, 9 сентября. По сообщению Telegram-канала «Новосибирск с огоньком», мужчина упал с 16-го этажа.

Фото Пропавший артист и режим ЧС: главные новости Новосибирска за 9 сентября 4

В сентябре 2009 года в Новосибирске пропала 28-летняя Ирина Сафронова. На данный момент ей было бы 43 года. По информации правоохранительных органов, до сих пор не удалось найти значительных улик, которые могли бы прояснить ситуацию.

Фото Пропавший артист и режим ЧС: главные новости Новосибирска за 9 сентября 5

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Игорь Кириченко
Журналист

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