Пропавший артист и режим ЧС: главные новости Новосибирска за 9 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 9 сентября.

Дочь заслуженного артиста РФ Евгения Важенина из Новосибирска не может связаться со своим отцом уже четыре месяца — она не верит, что её отец находится в больнице. Подробности в материале Сиб.фм.

Сегодня, 9 сентября, во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов сообщил о том, что в 12 из 30 районах области были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обилия дождевых осадков, которые стали препятствием для уборочной кампании.

В Кировском районе Новосибирска, под окнами многоэтажного дома по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, обнаружено тело мужчины. Инцидент произошел днем в понедельник, 9 сентября. По сообщению Telegram-канала «Новосибирск с огоньком», мужчина упал с 16-го этажа.

В сентябре 2009 года в Новосибирске пропала 28-летняя Ирина Сафронова. На данный момент ей было бы 43 года. По информации правоохранительных органов, до сих пор не удалось найти значительных улик, которые могли бы прояснить ситуацию.