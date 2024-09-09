Сто талантливых детей отправились из Новосибирска по городам России на «Поезде Героев»

«Ростелеком» поддержал патриотическую акцию «Поезд Героев». Сто талантливых детей из Сибири, Дальнего Востока и новых регионов страны отправились из Новосибирска в путешествие по России. Поездка организована многолетним партнером провайдера —патриотическим проектом «Герои с нашего двора!».

Торжественное отправление поезда, пассажирами которого стали юные обладатели наград в спорте, культуре и образовании, состоялось 6 сентября на перроне вокзала «Новосибирск Главный». Проводить ребят пришли первые лица региона, руководители государственных ведомств и других организаций. Представители «Ростелекома» пожелали участникам проекта увлекательной поездки и вручили сертификаты на бесплатное обучение в сервисе «Лицей».

«“Поезд Героев” задуман в продолжение проекта “Герои с нашего двора!”. Главная цель — собрать вместе талантливых целеустремленных ребят, вдохновить их на новые свершения, создать благоприятную среду для развития и творчества. Первая поездка, которая состоялась летом прошлого года, подтвердила эффективность такого формата», — поделился автор проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов.

«Мы второй год поддерживаем “Поезд Героев”. Нам, как социально ответственной компании, важно, что проект решает такие задачи, как формирование правильных ориентиров у молодого поколения, популяризация спорта и здорового образа жизни», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

В этом году пунктом назначения станет Ростов-на-Дону — там ребята посетят фестиваль науки и Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». По дороге они познакомятся и с другими российскими городами: Омском, Тюменью, Екатеринбургом, Уфой, Самарой, Саратовом и Волгоградом. В каждом пассажиров необычного поезда ожидают интересные активности: экскурсии по достопримечательностям и местам воинской славы, зарядки с именитыми спортсменами, мастер-классы, концерты.

Акция «Поезд Героев» создана в рамках Всероссийского патриотического проекта «Герои с нашего двора!», который запущен уже в 33 регионах России, Сербии и Казахстана. Участие в нем приняли около 30 тысяч одаренных ребят.

Реклама. ПАО РОСТЕЛЕКОМ. ИНН 7707049388.erid:LjN8JxgGx