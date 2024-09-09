В Новосибирске на форуме «PROБезопасность 2024» презентуют лучшие решения в сфере охраны бизнеса и предприятий

С 12 по 13 сентября в Новосибирском «Экспоцентре» состоится крупнейшее событие в сфере систем безопасности – IV Международный форум-выставка «PROБезопасность 2024».

Это место, где собираются ведущие организации отрасли, чтобы обсудить самые актуальные вопросы безопасности и представить передовые решения.

Что покажут на выставке:

1. Более 500 единиц оборудования от 60 лидирующих производителей мира и России.

2. 20 направлений в системах безопасности, от информационной безопасности до комплексных систем охраны, с демонстрацией лучших проектов.

3. Деловая программа с дискуссиями по актуальным проблемам и разбором успешных кейсов.

4. Мастер-классы от ведущих экспертов.

5. Возможность установить деловые контакты с производителями и проектно-монтажными организациями.

«PROБезопасность 2024» — форум стоит посетить:

Директорам и руководителям предприятий.

Начальникам службы безопасности.

Проектировщикам, инженерам и монтажникам.

Всем, кто заинтересован в безопасности своей семьи, бизнеса и страны.

Организатором «PROБезопасность 2024» выступает новосибирская компания «Протэк».

Не пропустите «PROБезопасность 2024» — встречу лидеров отрасли и путь к безопасному будущему! Вход свободный!

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